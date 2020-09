Alcoutim celebra Dia do Município por todo o território

Comemorações do Dia do Município de Alcoutim, que se assinala na sexta-feira, dia 11 de setembro, vão estender-se por todo o território municipal.

O programa que sofreu adaptações devido à situação atual de pandemia, é marcado por uma série de inaugurações.

As comemorações arrancam com o tradicional hastear da bandeira, às 10h00, na Praça da República, com a presença dos membros do executivo, Assembleia Municipal, Juntas de Freguesia e representantes de entidades militares, civis e religiosas.

Com formato adaptado à nova realidade, às 11h40 realiza-se a Sessão Solene Comemorativa do Dia do Município, que irá decorrer no Espaço Guadiana sendo esta restrita a convidados e terá transmissão em direto na página de Facebook da Câmara Municipal.

O município estende as celebrações, na sexta-feira e no sábado, por todo o território percorrendo todas as freguesias, inaugurando diversas obras realizadas, tendo a comemoração dos 500 anos do Foral Manuelino e animação cultural sido cancelados, garantindo-se o distanciamento social e o cumprimento das normas de segurança sanitária.

«Não podemos baixar a guarda, temos feito um caminho importante e positivo no combate à pandemia COVID-19, e este ano, as celebrações do Dia do Município não terão a dimensão de outros anos, nas quais as Festas de Alcoutim são um importante cartaz turístico, atraindo todos os anos milhares de visitantes, mas o reforço do espírito de comunidade, responsabilidade e a melhoria das condições de vida das populações é o que importa nestes momentos», afirma o presidente da Câmara Municipal, Osvaldo dos Santos Gonçalves.