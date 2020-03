O município de Alcoutim cancela Festival do Contrabando e Feira dos Doces D´Avó previstos para os dias 27, 28 e 29 de março e 10 e 11 de abril, respetivamente, como medida preventiva no âmbito da transmissão do vírus COVID-19.

Seguindo as diretivas da Direção Geral de Saúde, no que respeita ao COVID-19, esta é, pois, uma medida preventiva já que o município reconhece «a forte probabilidade de possível risco de contágio e consequente risco para a saúde pública”, por estar envolvido um número significativo de visitantes de diferentes nacionalidades, das quais já existem vários casos confirmados de infetados.

Tendo em conta a importância destes eventos para a dinâmica económica, turística e cultural do concelho de Alcoutim, o executivo lamenta «a necessidade de tomada da decisão em causa e pede a compreensão de todos, neste que deve ser um esforço conjunto na adoção de medidas que evitem a transmissão generalizada do vírus e consequências nocivas no âmbito da saúde pública quer para a população do concelho, quer para todos os que nos visitam», em nota enviada hoje à redação do barlavento.

Foi ainda aprovado o Plano de Contingência COVID-19 a adotar pelos serviços da Câmara Municipal de Alcoutim, onde se refletem as obrigações de assegurar aos seus trabalhadores condições de segurança e de saúde, de forma continuada e permanente, tendo em conta os princípios gerais de prevenção.