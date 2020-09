Alcoutim aposta em sistemas de rega urbana eficientes. Objetivo é controlar as pressões no sistema de abastecimento e implementar uma estratégia de controlo ativo de perdas de água.

A Câmara Municipal de Alcoutim celebrou com um protocolo de colaboração com a Agência Portuguesa do Ambiente, IP (APA) para a «Monitorização e Controlo Ativo de Perdas e Adoção de Sistemas de Rega Urbana Inteligentes e Eficientes».

O acordo é válido por um ano e foi assinado, no passado dia 16 de setembro, pelo vice-presidente do Conselho Diretivo da APA, José Pimenta Machado da Silva, e pelo presidente da Câmara Municipal de Alcoutim, Osvaldo dos Santos Gonçalves, numa cerimónia que decorreu no Grande Auditório da Universidade do Algarve no âmbito da sessão pública de Apresentação do Plano Regional de Eficiência Hídrica (PREH) do Algarve.

O objetivo é o controlo de pressões no sistema de abastecimento e a implementação de uma estratégia de controlo ativo de perdas de água, recorrendo à setorização e monitorização da rede de distribuição e a inspeções regulares para a deteção e localização de roturas e a melhoria da eficiência de rega, permitindo o controlo remoto do sistema, a identificação precoce de fugas/anomalias e a programação e adequação a episódios de precipitação (cessação da rega).

O presidente da Câmara Municipal, Osvaldo Gonçalves, salienta que «está-se a apostar em ter um sistema mais eficiente, que permita responder mais rapidamente na gestão da rega dos espaços verdes, e também a poupar água nesse processo».