Alcoutim abre polo da APAV a partir de 14 de outubro

O município de Alcoutim assinou em conjunto com outros municípios algarvios, entidades nacionais e regionais de Cidadania e Igualdade, Segurança Social, Educação, Emprego e Formação Profissional, Proteção de Crianças, forças de segurança e a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), um protocolo, no âmbito da prevenção e combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica.

Este protocolo prevê, então, diversas medidas e ações, entre as quais cursos de formação dirigidos a diferentes profissionais, ações de sensibilização, divulgação de material informativo, trabalhos e estudos de pesquisa e investigação científica e a implementação de serviços de atendimento às vítimas de violência doméstica.

O atendimento ao público no município de Alcoutim será assegurado pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), no Gabinete de Ação Social, Saúde e Educação, às segundas-feiras entre as 10 e as 13 horas, a partir de dia 14 de outubro.

Através deste Polo de Atendimento da APAV será disponibilizado apoio prático, psicológico, jurídico e social às vítimas de crime, suas famílias e amigos/as, de forma gratuita e confidencial.

O protocolo prevê ainda a eliminação de estereótipos e combate à discriminação através da implementação, manutenção e melhoria das respostas de prevenção e proteção existentes nos concelhos algarvios.