Guia celebra a 20.ª edição da Prova do Folar no Domingo de Páscoa

A Freguesia da Guia dinamiza a 20.ª edição da Prova do Folar com música, artesanato, e prova de um folar gigante com mais de 250 quilos, no Domingo de Páscoa.

A Prova do Folar da Guia atinge, em 2024, a sua vigésima edição. O evento é já uma referência no calendário desta freguesia do concelho de Albufeira, acontecendo sempre no Domingo de Páscoa. Este ano, não vai fugir à regra, tendo lugar no dia 31 de março, a partir das 16h00, no polidesportivo local.

Ao folar gigante, que constitui a grande atração desta iniciativa, juntam-se música e animação, uma mostra de artesanato e, claro, a presença de milhares de visitantes.

Na última edição, o evento contou com mais de três mil visitantes, marca que a Junta de Freguesia da Guia pretende superar este ano.

Para o efeito, a aposta na animação vai para as atuações da dupla Emanuel & Tânia e dos Adiafa.

A mostra de artesanato promete muitas surpresas para quem gosta de peças únicas ligadas às tradições locais, onde não faltam os doces e iguarias alusivos à época.

O ponto alto desta celebração é a prova do folar gigante, com mais de 250 quilos, que é distribuído por todos os presentes, num momento de partilha que simboliza também o espírito da época.

Esta é uma organização da Junta de Freguesia da Guia, com o apoio do Comércio Local e da Câmara Municipal de Albufeira.

Dinis Nascimento, presidente da Junta de Freguesia da Guia, sublinha que esta iniciativa «é já uma tradição da freguesia que tem chamado cada vez mais visitantes e que mostra uma faceta ligada às nossas raízes que importa promover, sem esquecer que, com esta partilha, celebramos os valores da época».

O evento tem entrada gratuita e o folar pode ser provado sem qualquer custo associado.