Dream Wave Algarve simula regaste de alto mar em Albufeira

A Dream Wave Algarve, realizou um simulacro de resgate em alto mar, com a base de operações na Marina de Albufeira, no dia 13 de março.

O evento de treinamento teve como objetivo demonstrar a eficácia e a prontidão das equipes de resgate diante de diversas situações de emergência marítima. As atividades incluíram o uso dos três meios de sinalização, sinalizador de paraquedas, facho de mão e pote de fumo, além de simulações de resgate após colisão de embarcações, cenário de incêndio a bordo e salvamento de vítimas no mar.

O simulacro foi dividido em duas partes. A primeira consistiu numa formação teórica onde se falou sobre as técnicas fundamentais para lidar com emergências marítimas. Na segunda parte, os participantes colocaram em prática o que aprenderam, enfrentando os desafios simulados com determinação e habilidade.

«Estamos extremamente satisfeitos com o sucesso deste simulacro de resgate em alto mar», afirmou Renato Coelho, proprietário da Dream Wave.

«É essencial garantir que nossas equipes estejam preparadas para responder eficazmente a qualquer situação de emergência que possa surgir no mar. Agradecemos a todos os parceiros e participantes por seu compromisso e dedicação neste importante exercício de segurança marítima».

Este evento proporcionou uma oportunidade crucial para todas as entidades envolvidas testarem diferentes cenários, fortalecendo o trabalho em equipe e a coordenação entre as agências de resgate.

O exercício envolveu e parceria da Capitania de Portimão, Marina de Albufeira, Cruz Vermelha, ForMar, Proteção Civil, Bombeiros Voluntários de Albufeira e a Comunidade Local de Saúde e a Polícia Marítima,

A Dream Wave Algarve e seus parceiros estão comprometidos em promover a segurança e o bem-estar de todos os envolvidos nas atividades marítimas da região. Eventos como este simulacro desempenham um papel crucial na garantia da preparação e prontidão das equipes de resgate.