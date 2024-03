Dia da Mulher celebrado em Albufeira pela igualdade de género

Três momentos marcaram as celebrações do Dia da Mulher em Albufeira, na sexta-feira.

Um dia em que todas as mulheres ao serviço do município, no total de 948, receberam um livro da autoria da albufeirense Dina Santos, oferta da autarquia, intitulado «Maria – cativa-me e o jogo será meu».

Nascida na Alemanha, a autora vive na freguesia da Guia, sendo formada em Gestão de Recursos Humanos e escreve romances. A obra fala de uma jovem mulher que desiste de um noivado e acaba por se envolver com um toureiro de Salamanca.

«Entendi que esta oferta, um livro que fala da mulher dos dias de hoje, para as mulheres de agora, seria importante no sentido de estreitarmos laços de união face ao muito que ainda há a fazer pela igualdade dos direitos», referiu o a vereadora responsável pela Ação Social, Cláudia Guedelha.

Outro momento a assinalar, prendeu-se com a exposição «Imagens conservadas: a mulher», numa parceria do município com a Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe, sendo as imagens expostas o resultado de um concurso nacional. A par da exposição, também é possível apreciar as batas usadas pelas mulheres nas indústrias conserveiras. A exposição está patente no primeiro piso dos Paços do concelho, até 8 de abril.

Ao final da tarde, decorreu a 6.ª edição da «Distinção – Albufeira Mulher 2024», no Salão Nobre, que todos os anos reconhece oito mulheres do concelho.

Este ano, a atenção recaiu sobre Ana Cristina Marciano, 59 anos de idade (comércio, vendedora de peixe), Dilita Machado, 70 anos (Serviço Público), Eva Bento, 23 anos (Desporto), Maria Inácia Marrachinho, 63 anos (Transportes), Patrícia Seromenho, 52 anos (Solidariedade), Paula Melo, 61 anos (Saúde), Regina Leandro, 72 anos (Hotelaria) e Susana Monteiro, 43 anos (Socorros Náufragos).

A iniciativa de destacar oito mulheres do concelho neste dia é do presidente da Câmara Municipal, que frisou que as «mulheres que hoje distinguimos representam todas as mulheres que merecem ser homenageadas» e tratou de esclarecer que a escolha visa abranger todo o território, todas as idades e todas as atividades laborais.

José Carlos Rolo apelou a que a luta não esmoreça no combate à violência doméstica contra as mulheres e lembrou certas «culturas em que a mulher é muito maltratada», pelo que «ainda há um longo caminho a percorrer».

Por seu turno, Francisco Oliveira, presidente da Assembleia Municipal de Albufeira, reforçou que esta cerimónia constitui um «reconhecimento importante para celebrar o papel fundamental que as mulheres têm no desenvolvimento dos territórios». Aquele responsável destacou a necessidade da igualdade de género e reforçou a ideia de combate às «mentalidades arcaicas e retrógradas».

No final, houve um beberete para todos, onde as mulheres receberam gerberas coloridas e conservas de peixe.