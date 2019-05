Crédito Agrícola promove Fórum de Modernização em Paderne

O Grupo Crédito Agrícola vai promover na quarta-feira, dia 15 de maio, às 14h00, a próxima sessão temática no âmbito dos Fóruns de Modernização da Agricultura, no Auditório da Caixa Agrícola de Albufeira em Paderne. A sessão vai ter como tema central a fileira da Fruticultura.

O programa do evento vai contar com a discussão de temas como a evolução dos Jovens Agricultores no país e o seu impacto no desenvolvimento das regiões, os novos desafios da Política Agrícola Comum (PAC) pós-2020, a agricultura de precisão e a temática da tecnologia e dos ganhos de produtividade.

A sessão vai contar com a presença de nomes como José Carlos Rolo, Presidente da C.M de Albufeira; José de Oliveira, Presidente do Conselho de Administração da Cacial; José Rafael Silva, em representação da Agroinsider; Firmino Cordeiro, da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal; e Amilcar Duarte, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve.

Os Fóruns de Modernização da Agricultura têm como objetivo contribuir para a evolução de uma dinâmica empresarial mais sustentável e eficaz no espaço rural, onde serão debatidos os desafios atuais no que toca à modernização da agricultura, à partilha de ferramentas inovadoras, bem como as soluções de apoio para dar respostas eficientes.

A inscrição para a participação nestas sessões pode ser feita aqui.