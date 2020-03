COVID-19: Luságua desinfeta vários espaços públicos em Albufeira

Equipa de intervenção é composta por seis elementos.

Com o objetivo de contribuir para a proteção da saúde pública e prevenir a disseminação do coronavírus no concelho de Albufeira, a Luságua, empresa do Grupo Aquapor, implementou, desde o início desta semana, soluções de desinfeção de espaços públicos e zonas sensíveis do município.

Nas atuais circunstâncias e face à pandemia que assola todo o país, a desinfeção de espaços públicos e outros locais sensíveis «é fundamental para assegurar as condições de higiene e limpeza necessárias na garantia da saúde e segurança de todos», explica a empresa.

A equipa da Luságua, que se encontra já no terreno, é composta por seis elementos (para a uma limpeza mecânica e manual), dispondo de várias viaturas e equipamento próprio para a execução destes trabalhos.

O serviço, definido em coordenação com a Câmara Municipal de Albufeira, inclui todos os espaços públicos, zonas sensíveis, passeios, praças e outros locais considerados prioritários pelo executivo camarário.

Nesse sentido, os colaboradores da empresa interditarão a passagem de pessoas e veículos na zona a higienizar, apelando à compreensão de todos para eventuais transtornos causados.

Nas atuais circunstâncias, «em que o contributo de cada um é imprescindível, a Luságua conta com todos os munícipes de Albufeira para a superação deste desafio sem paralelo».