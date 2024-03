Bombeiros de Albufeira treinam resgate eficiente em acidentes

Os Bombeiros de Albufeira e a Associação Nacional de Salvamento e Desencarceramento organizaram um workshop de resgate eficiente em acidentes rodoviários.

Os Bombeiros de Albufeira e a Associação Nacional de Salvamento e Desencarceramento (ANSD) organizaram um workshop, naquela cidade algarvia, na sexta-feira, dia 8 de março.

Participaram nesta iniciativa bombeiros de todo o Algarve com objetivo de atualizar, treinar e aferir as melhores práticas atuais para assegurar um socorro mais eficiente às vítimas de acidentes rodoviários. O soldados da paz pretendem assim contribuir para a redução da mortalidade e morbilidade registada nas estradas da região.

Esta ação contou com presença de formadores da ANSD, assessores mundiais nas áreas de salvamento e desencarceramento e trauma. De acordo com dados da ANSR em Portugal Continental, nos primeiros dez meses de 2023 registaram-se 29.399 acidentes com vítimas, dos quais resultaram 410 vítimas mortais, 2.071 feridos graves e 34.499 feridos leves.

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), no mundo, a cada 23 segundos morre uma pessoa nas estrada.

Em 2023 morreram nas estradas, do mundo, 1.354.840 pessoas.

É objetivo de várias entidades a nível mundial mitigar as consequências da sinistralidade rodoviária.

Entre as entidades, «destacamos a indústria do ramo automóvel pelos avanços tecnológicos conseguidos que, por um lado, de forma positiva tem vindo a conferir maior conforto e proteção aos ocupantes dos veículos mas, por outro lado, lançam grandes desafios aos bombeiros responsáveis por assegurar o resgate das vítimas de acidentes rodoviário», informa a corporação algarvia.