Arcádia inaugura no AlgarveShopping com chocolates para todos os gostos

Os fãs de chocolate têm um novo motivo para visitar o AlgarveShopping com a inauguração do Quiosque Arcádia, que conta até ao final do mês com uma campanha especial de abertura.

Os famosos chocolates, amêndoas, bolachas, bolos e gelados da reconhecida marca portuense Arcádia acabaram de chegar ao centro comercial AlgarveShopping com a inauguração de um quiosque

Com uma área de 16 metros quadrados, acrescido de uma esplanada coberta, este novo espaço proporciona um ambiente «acolhedor», com um serviço completo de cafetaria, para os visitantes do centro comercial localizado na Guia desfrutarem dos sabores da pastelaria e chocolataria artesanais da Arcádia.

Combinando tradição e criatividade, o Quiosque Arcádia apresenta «uma ampla variedade de opções para satisfazer todos os gostos e paladares», de acordo com a marca.

Desde os menus happy hour, todos os dias até às 11h para pequeno-almoço, até aos menus para fazer uma pausa nas compras e experimentar macarons ou bombons, «cada visita promete ser uma experiência gastronómica muito doce e memorável».

Neste novo destino do AlgarveShopping, os amantes de chocolates de produção artesanal podem deliciar-se com uma vasta seleção de produtos da Arcádia, como os brigadeiros, tarteletes miniatura, quindins, scones, salame de chocolate, e ainda bolos à fatia.

Além destas opções, o Quiosque terá também disponível a venda de bolos inteiros e bombons artesanais (em caixa ou avulso), perfeitos para levar para casa e partilhar em família ou entre amigos.

Já no serviço de cafetaria, o destaque vai para a variedade de bebidas quentes tradicionais, como o famoso chocolate quente da Arcádia ou, para refrescar nos dias mais quentes, a oferta contempla milkshakes, além dos gelados de produção própria.

Atualmente, a Arcádia está a promover uma campanha especial, válida até o final de março. Em compras de valor superior a 50 euros, os clientes ganham de imediato um cheque dourado no valor de 10 euros , que poderão utilizar em compras futuras nas lojas Arcádia, entre os dias 1 de abril e 5 de maio de 2024.