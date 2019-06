Albufeira requalifica estrada que liga Rotunda da Balaia ao concelho de Loulé

O município assinou recentemente um contrato para a requalificação da Estrada Municipal 526, no valor de cerca de 876 mil euros. As obras arrancam depois da época balnear.

A obra pretende dotar aquela artéria, de circulação viária intensa, que passa por Olhos de Água, Patã de Baixo e Ponte Barão, de melhores e mais seguras condições de circulação viária e pedonal.

Concretamente, a intervenção consiste na remoção do pavimento existente e reparação de patologias existentes, execução de um pavimento novo com mistura betuminosa com betume modificado e com média percentagem de borracha, substituição de sinalização vertical e realização de sinalização horizontal e reparação pontual de muros e passeios.

Os principais trabalhos a executar são agrupados pelos seguintes capítulos: trabalhos preparatórios e demolições (72.401,78 euros + IVA), trabalhos de pavimentação (635.993 euros + IVA), sinalização (64.489,83 euros mais IVA) e muros confinantes (48.507,20 euros + IVA). No que se refere aos trabalhos da empreitada, a fresagem da via é numa extensão de 75 mil metros quadrados (61.500 euros + IVA), o fornecimento e aplicação de camada de desgaste com 0,06 metros, em mistura betuminosa descontínua fabricada a quente do tipo MBA BBM (mistura betuminosa aberta com betume modificado com média percentagem de borracha), incluindo rega de colagem com emulsão modificada em 78.040 metros quadrados (507.260 euros + IVA).

O prazo da empreitada é de 120 dias, estando o início da mesma previsto após a época balnear (setembro de 2019).