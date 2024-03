Albufeira promoveu turismo «todo o ano» na BTL

O destino Albufeira voltou a ser promovido na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa. A APAL – Agência de Promoção de Albufeira e o município mostraram o que o concelho tem para oferecer além da época balnear.

Num stand com 225 metros quadrados (m²), situado em zona central do Pavilhão 2, vários foram os produtos e eventos apresentados.

Na componente empresarial, o espaço foi utilizado para reuniões e sessões de trabalho por empresários locais e associados da APAL. Foram os casos da Algarexperience, Algarve Resorts, Apartamentos do Parque, Hotel Baía Grande, Easydivers, MGM – Muthu Hotels, Visacar, X Ride e Zoomarine.

Outro dos pontos altos da presença de Albufeira na BTL foi a apresentação do novo vídeo promocional, centrado em muitos dos atrativos de Albufeira para lá do período estival. Natureza, clima, gastronomia, saúde e bem-estar são retratados através de vários roteiros vividos por pessoas das mais diversas idades.

Para Desidério Silva, presidente da direção da APAL, «este vídeo é um instrumento de trabalho que valoriza o nosso território, valoriza os nossos associados, permite mostrar muito do que Albufeira tem para oferecer e será muito importante nas várias ações que temos delineadas, tendo em conta os targets que pretendemos alcançar, numa lógica de ampliarmos no calendário, o mais possível, e a nossa oferta turística.»

O dirigente dá o exemplo das próximas ações, referindo-se aos «Estados Unidos, onde iremos estar em maio com dois workshops. É importante posicionar-nos junto de um público que procure desfrutar de todo o nosso património natural e cultural, assim como da qualidade da nossa hotelaria e dos respetivos serviços existentes.»

Desidério Silva aproveitou, ainda, para recordar que, este ano, a APAL celebra o seu 20.º aniversário, estando agendado para o dia 19 de abril um evento comemorativo a decorrer no Nau Salgados Palace.

Nesta procura de afirmar Albufeira como um destino cada vez mais atrativo durante todo o ano, a programação de eventos de referência assumiu também um papel preponderante, na BTL.

Além de um vídeo promocional sobre o tema apresentado pelo município, estiveram em destaque o Albufeira Sea Fest, a XIII Grande Mostra de Vinhos de Portugal, o Halloween, a Gala Internacional do Acordeão ou o Paderne Medieval.

A cultura e o património foram valorizados com provas de vinhos da Adega do Cantor e da Quinta do Canhoto; com uma degustação com o chef Dieter Koschina, do Vila Joya; bem como com atuações dos acordeonistas Francisco Sabóia e João Frade, de César Matoso e, ainda, do Rancho Folclórico Infantil de Albufeira.

Em destaque, estiveram também projetos diferenciadores, nomeadamente: a exposição Art Reefs by Vhils, o ‘Albufeira Digital’, o Centro de Artes e Ofício Carlos Silva e Sousa ou o aspirante a geoparque ‘Algarvensis’.

Contudo, a aposta em divulgar produtos alternativos ao sol e mar não fez desviar as atenções de Albufeira, que continua a assumir-se como um dos principais destinos balneares, onde a animação é um dos pontos fortes, sendo que, este ano, não faltam propostas.

Ao longo de 2024, visitantes e residentes podem assistir ao Campeonato Internacional de Vólei de Praia, ao Algarve Equestre ou ao Albufeira Sounds Sunset.

Uma referência ainda à Associação de Barmen do Algarve que se associou a esta presença no apoio aos diversos eventos e apresentações, mas também com várias demonstrações de flairtending que animaram o espaço.

A Bolsa de Turismo de Lisboa decorreu entre os dias 28 de fevereiro e 3 de março, tendo alcançado uma das melhores adesões de sempre, não só no número de visitantes como também de expositores.