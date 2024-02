Albufeira: Praia da Falésia eleita a melhor do mundo

A Praia da Falésia, localizada nos Olhos de Água, foi eleita pelos utilizadores da Tripadvisor, a maior plataforma de viagens do mundo, como a melhor do mundo.

A Praia da Falésia, localizada nos Olhos de Água, foi eleita pelos utilizadores da Tripadvisor, a maior plataforma de viagens do mundo, que conta com 850 milhões de avaliações e opiniões acerca de 8,6 milhões de alojamentos, restaurantes, experiências, viagens aéreas e cruzeiros, como a melhor do mundo.

Depois de no ano passado ter ocupado o sexto lugar do ranking, a Praia da Falésia, que se estende ao longo de mais de seis quilómetros de costa com bonitas falésias de arenito de cor ocre, característica da região, conquistou novamente as preferências dos viajantes de todo o mundo.

A distinção é entregue anualmente pela Tripadisor aos destinos turísticos que recebem o maior número de avaliações e opiniões excecionais, por parte dos utilizadores da plataforma, durante um período de 12 meses.

A melhor praia do mundo «a nossa Praia da Falésia» foi distinguida pela sua enorme beleza, reconhecida por milhares de utilizadores da plataforma, pelas suas bonitas falésias, enquadradas por pinheiros mansos e vegetação autóctone, que convidam os visitantes a fazer magníficas caminhadas, de onde desfrutam de um cenário deslumbrante, a apanhar sol nas areias macias e douradas e a banharem-se nas suas águas tépidas e cristalinas.

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, manifestou o seu contentamento pela conquista de mais este prémio que revela «que o Município de Albufeira está empenhado em cuidar das nossas praias, investindo fortemente no saneamento básico, na limpeza do areal, nos acessos, na vigilância e na segurança, o que aliado à excelente temperatura da região e beleza natural da nossa zona costeira, as torna das mais procuradas, contribuindo para a promoção do destino a nível nacional e internacional.

O responsável pelos pelouros do Ambiente e Assuntos do Mar e vice-presidente da Câmara Municipal de Albufeira, Cristiano Cabrita, afirma que «este reconhecimento internacional é um testemunho do esforço contínuo da autarquia em preservar e promover a beleza e a qualidade das praias de Albufeira. Esta é, sem dúvida, mais uma prova do nosso investimento na sustentabilidade e na preservação ambiental que potenciam o Turismo e atraem novos viajantes nacionais e internacionais ao nosso concelho».

Refira-se que pela primeira vez o pódio mundial ficou preenchido, exclusivamente, por praias europeias, sendo que o segundo lugar foi atribuído à Spiaggia dei Conigli, em Itália, seguindo-se La Concha, em Espanha.