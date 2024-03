Albufeira: Guia tem nova rotunda

A freguesia da Guia, em Albufeira viu melhoradas as condições de mobilidade e segurança numa das artérias mais movimentadas da povoação graças à inauguração de uma nova rotunda.

Com um investimento na ordem dos 170 mil euros, para além do objetivo de melhorar a mobilidade na zona, a obra apresenta uma abordagem inovadora no âmbito do embelezamento urbano, com um arranjo paisagístico inspirado nas ondas do mar e nas alterações climáticas.

A construção, concluída no prazo de 90 dias, abrange uma área de aproximadamente 1.500 metros quadrados. Com a construção desta nova infraestrutura rodoviária, a autarquia pretende promover a fluidez do trânsito e o melhoramento da segurança dos automobilistas e a renovação da rede pluvial da localidade.

O destaque da nova rotunda reside no projeto paisagístico, concebido pela equipa de arquitetura paisagista da Divisão de Higiene Urbana e Espaços Verdes do município de Albufeira.

Inspirado nas ondas do mar e na necessidade de adaptação às mudanças climáticas, o projeto apresenta quatro áreas plantadas e uma zona de estadia, localizada num pequeno terreno livre entre o passeio da Rua do Mercado e o passeio da Rua das Escolas. A obra considerou outros aspetos, como a disposição dos resíduos sólidos e a instalação de novas ilhas ecológicas no local.

José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, afirma que «esta é uma rotunda que vem beneficiar a questão da mobilidade, visto que é uma zona bastante conflituosa, devido ao tráfego que existe nesta estrada». O autarca destaca que a construção da obra evidencia o empenho da autarquia em promover a segurança, a sustentabilidade e a qualidade de vida da comunidade local.

O edil concluiu a sua intervenção frisando que «o município continua a apostar fortemente nestes investimentos, pois o que nos interessa no fundo é melhorar a segurança dos nossos automobilistas e dos nossos peões».

Francisco Oliveira, presidente da Assembleia Municipal de Albufeira, reforçou que «esta é mais uma obra contemplada na estratégia definida pela autarquia para melhorar as acessibilidades e reduzir a sinistralidade no concelho».

A inauguração desta rotunda deixa uma marca a nível arquitetónico, mas significa, igualmente, um passo em direção a uma comunidade mais sustentável e resiliente, onde a beleza paisagística se une à funcionalidade urbana.