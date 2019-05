Albufeira celebra Dia Internacional dos Arquivos com maratona fotográfica

Registar pela fotografia a cidade de Albufeira em 2019, para memória futura, é a iniciativa a levar a cabo pelo Arquivo Histórico de Albufeira, a 9 de junho, para assinalar o Dia Internacional dos Arquivos.

Esta maratona, intitulada «Da memória se faz futuro», decorrerá entre as 9 e as 17 horas, e conta com a colaboração do fotógrafo Rui Carvalho. As inscrições decorrem até 6 de junho.

O objetivo da iniciativa é destacar a História, o Património Arquitetónico, Documental, Religioso e Natural da cidade, assim como o quotidiano dos residentes e turistas, de forma a construir a identidade desta comunidade.

A maratona conta com a colaboração de Rui Carvalho, fotógrafo de referência com várias exposições realizadas. É gratuita e está aberta ao público em geral, mediante inscrição prévia, não havendo distinção entre fotógrafos amadores ou profissionais.

Para os vencedores, há prémios: vales nos valores de 400 euros, 250 euros e 150 euros para o primeiro, segundo e terceiro lugares, respetivamente.

Os Arquivos Fotográficos constituem uma parte significativa dos espólios à guarda das instituições públicas que mais interesse têm despertado, tanto em investigadores como na comunidade local.

A importância dada a estes documentos únicos deve-se ao facto de serem registos históricos que abrangem todos os aspetos da atividade humana tanto a nível cultural, como a nível social, político e antropológico. É por iniciativa da UNESCO que o 9 de junho é consagrado aos Arquivos.

Os interessados podem proceder à respetiva inscrição a partir do dia 17 de Maio até 6 de Junho, aqui.