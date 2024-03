Albufeira: APAL celebra 20 anos com programa especial

APAL – Agência de Promoção de Albufeira está a organizar um programa especial para celebrar os 20 anos.

Uma mostra de associados, uma conferência e um jantar com muitas surpresas são os pontos fortes do evento que a APAL – Agência de Promoção de Albufeira está a organizar para comemorar duas décadas de existência.

A iniciativa decorre no dia 19 de abril, no Nau Salgados Palace, e as inscrições já estão abertas.

«Será um dia repleto de atividades, durante o qual se pretende partilhar conhecimento, fomentar ligações e networking, e criar momentos de convívio e boa disposição entre associados, onde possamos relevar o papel de muitas destas empresas e respetivos profissionais no contexto da valorização de Albufeira», descreve Desidério Silva, presidente da direção da APAL.

O programa inicia-se com uma Mostra de Associados, que decorre entre as 10h30 e as 19h00, para que todos os associados possam expor os seus produtos e serviços, criando dinâmicas suscetíveis de criar relações e desenvolver sinergias. Os associados da APAL que queiram participar na mostra podem inscrever-se neste formulário.

Esta mostra pode ser visitada por toda a comunidade, que, desta forma, pode obter um conhecimento mais profundo de muitas das empresas que existem no concelho de Albufeira.

O ponto forte da tarde é a conferência subordinada ao tema «Caminhos para o Futuro». A partir das 14h30, o Palácio de Congressos dos Salgados acolhe dois painéis de especialistas que vão refletir sobre algumas das mais atuais temáticas associadas ao setor.

Para falar sobre «Novas Formas de Promoção Turística», foram convidados António Jorge Costa, CEO do IPDT Turismo, e Carlos Coelho, presidente do Ivity Brend Group.

O tema «O Futuro do Turismo: Oportunidades e Ameaças» será desenvolvido por Luís Serra Coelho, Professor Associado da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve (UAlg), e por João Luís Duque, professor catedrático do ISEG – Universidade Técnica de Lisboa.

Ambos os painéis serão moderados por Carina Monteiros, da TNews.

Refira-se, ainda, que a APAL irá aproveitar a ocasião para apresentar a sua nova revista, que regista muitas das atividades desenvolvidas ao longo do último ano. Da mesma forma, será exibido o novo vídeo promocional de Albufeira, já apresentado na BTL, que procura promover as várias ofertas existentes fora da época balnear.

O programa termina com um jantar, com a participação de representantes de órgãos sociais, associados, empresários, parceiros e entidades oficiais. A boa disposição é servida pelo humorista, Eduardo Madeira.

A participação na conferência e no jantar requer inscrição prévia até ao dia 16 de abril, e deve ser feita aqui.