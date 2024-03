Abertas as inscrições para o projeto «Férias de Verão 2024» em Albufeira

O projeto «Férias de Verão 2024» destina-se às crianças do primeiro ciclo do Ensino Básico, que estudam no concelho de Albufeira, e cujos pais se encontrem a trabalhar sem alternativas onde possam deixar os seus filhos em segurança durante o período de férias escolares.

Como tal, o município de Albufeira proporciona a essas crianças um conjunto de atividades lúdicas e pedagógicas, garantindo acompanhamento, diversão aos alunos e tranquilidade aos pais.

As manhãs destas crianças começam com atividades desportivas, no recinto da escola ou na praia, como SUP, surf, capoeira, natação, hip hop, basquete, futebol, ginástica acrobática e jogos de praia, entre outras.

No período da tarde haverá cinema, jogos tradicionais, expressão plástica e artes visuais, bem como atividades pedagógicas e culturais quer no Centro Educativo do Cerro do Ouro, quer na Escola de Trânsito.

Esta ocupação do tempo de férias abrange cinco períodos, de 1 de julho a 30 de agosto, com atividades entre as 08h30 e as 18h00 e vai decorrer na Escola Básica Dr. Francisco Cabrita.

A atribuição de vagas será feita por ordem de inscrição, com a seguinte periodização: 1.º Período: 1 a 12 julho; 2.º Período: 15 a 26 de julho; 3.º Período: 29 de julho a 2 agosto (apenas uma semana); 4.º Período: 5 a 16 agosto e 5.º Período: 19 a 30 agosto.

O «Férias de Verão 2024» onde se pretende ocupar os tempos livres de uma forma lúdica mas responsável, tentando que as crianças tirem o máximo proveito das atividades desportivas e artísticas que vão ser realizadas.

Em caso de dúvidas, os interessados devem contactar os serviços responsáveis através de telemóvel (289 599 691, 289 246 994 ou 289 599 687).