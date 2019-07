Albufeira volta a festejar em honra da Nossa Senhora da Orada

As Festas em honra de Nossa Senhora da Orada, padroeira dos pescadores, estão de regresso a Albufeira no próximo mês, de 3 a 15 de agosto.

O programa integra celebração da Eucaristia, a tradicional procissão pelo mar, bênção aos pescadores e às suas embarcações para agradecer e pedir proteção à Virgem e um bom ano de faina, oração mariana cantada no adro da Ermida, animação musical e fogo-de-artifício sobre a baía de Albufeira.

Esta é uma tradição com mais de 500 anos e que todos os anos reúne centenas de pessoas. Reza a história que os habitantes de Albufeira, outrora vila piscatória, assistiram a vários milagres de Nossa Senhora, testemunhados nos «ex-votos» que se encontram guardados na Ermida da Orada.

O programa tem início no próximo dia 3 de agosto, às 21h00, com a saída da Procissão de Nossa Senhora da Ermida da Orada em direção à Igreja Matriz, onde de 4 a 11 de agosto decorre a Oração do Terço do Rosário (18h30) e a celebração da Eucaristia (19h00).

No dia 10 de agosto está agendado um concerto no adro da Igreja Matriz, com a Banda Musical de Tavira «Revenge 80’s».

A Igreja Matriz continua a acolher as celebrações no dia 12 com a Oração do Terço, às 19h00, seguida de Eucaristia, marcada para as 20 horas. Depois, às 21h00, a Procissão de Nossa Senhora sai da Matriz para a Ermida de Nossa Senhora da Orada.

No dia 13 de agosto, às 21h30, realiza-se a Oração Mariana cantada na Ermida. O ponto alto do programa está reservado para o dia 14 de agosto com as celebrações a terem início às 16h15, na Ermida de Nossa Senhora da Orada, com a oração do Terço.

Às 17h00 celebra-se a Eucaristia, seguida de Procissão pelo mar, acompanhada da Banda Filarmónica de Paderne. À noite, quando forem 22 horas, os Al-Mouraria atuam no adro da Ermida e, pela meia-noite, o habitual fogo-de-artifício sairá para o céu de Albufeira, num espetáculo sobre a baía.

As comemorações em honra de Nossa Senhora da Orada encerram a 15 de agosto, dia de Solenidade da Assunção de Nossa Senhora, com a Eucaristia a ser celebrada em três locais distintos: Igreja Matriz (10h00), Balaia (11h30) e Ermida da Orada (19h00).