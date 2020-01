Albufeira viaja «From London to Hollywood» ao som da Orquestra

Pavilhão Desportivo de Albufeira vai transformar-se numa sala de espetáculos para receber o concerto «From London to Hollywood», numa viagem conduzida pela Orquestra Filarmónica Portuguesa através das bandas sonoras de vários filmes.

«Guerra das Estrelas», «Harry Potter», «Piratas das Caraíbas», «Pantera Cor de Rosa», «007» e «New York, New York», entre outros. São estes alguns dos filmes que

no dia 8 de fevereiro, sábado, às 21h30, vão servir de base ao espetáculo que vai «invadir» um Pavilhão Desportivo de Albufeira preparado «a rigor».

«From London To Hollywood» é um concerto que «nos faz embarcar numa fantástica viagem pela grande música que foi imortalizada também através do cinema. Dos estúdios de Hollywood a Londres, iremos relembrar algumas das mais famosas bandas sonoras de filmes», sublinha a Orquestra Filarmónica Portuguesa (OFP) que irá protagonizar este momento sob a direção do maestro Osvaldo Ferreira.

Para o município, «esta vai ser uma noite mágica, com a Orquestra a interpretar as conhecidas bandas sonoras de vários êxitos de cinema acompanhadas das imagens dos filmes projetadas em ecrã gigante».

Fundada em 2016 pelo maestro Osvaldo Ferreira e Augusto Trindade, a OFP rapidamente captou a atenção do meio musical e artístico nacional, sendo já amplamente reconhecida, pelo público e pela crítica, «como uma das melhores orquestras sinfónicas do País».

O elevado padrão de exigência desde a sua génese, levam-na a integrar um conjunto de músicos de elevado nível técnico e artístico, como sejam artistas premiados em concursos nacionais e internacionais, ex-participantes da Orquestra Jovem da União Europeia e músicos estrangeiros residentes em Portugal.

A OFP produz concertos sinfónicos, ópera e promove ligações a outros géneros artísticos, «numa procura constante do desenvolvimento de eventos e espetáculos diferenciadores e únicos».

Os bilhetes para este evento custam 10 euros e podem ser adquiridos na Câmara Municipal de Albufeira/CIAC, nos dias úteis das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h00, bem como no Pavilhão Desportivo de Albufeira, no dia do espetáculo, das 19h30 às 21h15.