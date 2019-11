Albufeira torna o Mercado dos Caliços «100% Local» por um dia

Pequenos produtores agrícolas de Albufeira vão ser as estrelas do Mercado dos Caliços no próximo dia 7 de dezembro, sábado.

Nessa data, entre as 8h00 e as 13h00, os seus produtos vão integrar a marca «100% Local», um projeto da Associação In Loco, num dia que vai contar com a campanha de reflexão sobre o consumo alimentar «Cá se fazem, cá se comem».

A acompanhar a realização deste mercado será inaugurada uma instalação artística de António Quintas, intitulada «A Balança», na zona envolvente ao Mercado dos Caliços, bem como animação de rua, alusiva às questões da produção local/consumo informado/alimentação saudável, com o Coletivo JAT – Janela Aberta Teatro.

É nestes pontos que esta atividade se distingue do mercado que Albufeira realiza nas manhãs de todas as quintas-feiras e sábados, no Pátio do Mercado dos Caliços.

A intenção desta organização é que, a estes produtores, se juntem igualmente os concessionários de bancas de frutas e legumes, podendo assim aderir também ao projeto «100% Local».

Para além dos produtores/agricultores de Albufeira, estarão presentes três produtores (de cogumelos, ervas aromáticas e mel) provenientes de outros concelhos do Algarve. Pretende-se assim diversificar a oferta, dado que os produtores locais são essencialmente hortofruticultores.

Segundo José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, «pretendemos incentivar a economia local apoiando robustamente certas actividades económicas como a agricultura», acrescentando que «com o clima, a água e a terra que temos, os nossos agricultores podem dar um salto não só em quantidade como em qualidade».

Este mercado procede de um conjunto de ações já realizadas pelo município, nomeadamente uma reunião com os comerciantes e agricultores locais, o levantamento e a identificação dos produtos produzidos no concelho, bem como uma formação sobre «Produção Agro Alimentar de Pequena Escala» que decorreu na Biblioteca Municipal Lídia Jorge, na passada terça feira, dia 20 de novembro, com a participação de 30 produtores e com a presença do vereador Rogério Neto e de Ana Arsénio e Vânia Martins, da Associação In Loco.

As ações do «100% Local» são cofinanciadas pelo No Planet B by AMI, Instituto Camões e União Europeia e promovidas pela Associação In Loco com o apoio dos municípios de Albufeira, Faro, Loulé, Olhão, São Brás de Alportel, Silves e Tavira.