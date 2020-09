Albufeira tem oito casas para arrendar em Ferreiras

Município de Albufeira abre candidaturas para arrendamento convencionado de oito fogos em Ferreiras. O concurso irá decorrer no período de 28 de setembro a 12 de outubro.

Considerando o contexto habitacional no concelho de Albufeira, foi implementado e aprovado o Programa de Renda Convencionada que procura dar resposta à população, que não se podendo enquadrar em programas de arrendamento apoiado, se encontra sem qualquer resposta social.

O Programa de Renda Convencionada traduz-se num regime aplicável às habitações, de que a autarquia é proprietária, e que se pretendem arrendar por valores inferiores aos valores médios praticados no mercado de arrendamento privado. Poderão ser beneficiários deste Programa os agregados familiares que cumpram uma taxa de esforço entre 15 e 40 por cento.

«A habitação é uma das nossas maiores preocupações e o atual contexto ainda nos leva a ampliar mais a nossa preocupação para com os albufeirenses que, mercê da conjuntura social e laboral, vivem situações de desespero. É um objetivo que perseguimos e tudo vamos fazer para alcançar, que é o de dar habitação e dignidade a quem vive em Albufeira», defende José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira.

O concurso para atribuição de oito fogos, sitos na Freguesia de Ferreiras, de que o município é proprietário, irá decorrer no período de 28 de setembro a 12 de outubro de 2020. É possível saber de que habitações se trata, quais os documentos a apresentar, regulamento e condições, aqui.

As candidaturas deverão ser apresentadas em formulário próprio, o qual só estará disponível a partir do dia 28 de setembro, no endereço para onde é possível submeter a candidatura até 12 de outubro.

As candidaturas também poderão ser entregues via CTT ou por entrega na Divisão de Ação Social, em envelope fechado, onde conste o formulário de candidatura devidamente preenchido e todos os documentos necessários para a formalização da mesma, devidamente paginados e rubricados, devendo na última folha constar a assinatura do requerente de acordo com o documento de identificação pessoal.

Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos relativos à apresentação das candidaturas devem ser solicitados via telefónica (289 598 868/ 289 599 650/ 969041 785), de segunda a sexta-feira, entre as 9h30 e as 15h00 ou via email ([email protected]) até ao término do período das candidaturas.

Encontram-se também disponíveis no portal do município de Albufeira todas as informações referentes ao concurso para atribuição de fogos em Regime de Renda Apoiada.