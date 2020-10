Albufeira tem novo Posto de Carregamento de Veículos Elétricos

Até ao fim do ano serão instalados mais sete postos no concelho.

O município de Albufeira instalou um novo Posto de Carregamento de Veículos Elétricos em Vale Paraíso, por detrás da loja Seaside. Trata-se do primeiro posto de carregamento rápido de veículos elétricos, de investimento público, instalado no concelho, equipado com carregador trifásico de potência 50 kW e capacidade para fornecer energia aos veículos em corrente contínua e alternada.

José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, refere que «o alargamento da rede de carregadores de veículos elétricos a vários pontos concelho, juntamente com a reconversão de parte da frota municipal de viaturas de combustão interna (em fim de vida) para veículos elétricos, contribui para a promoção da mobilidade sustentável na região, medida que vai de encontro ao objetivo nacional de alcançar uma redução de nove por cento de energia em 2020».

O Posto de Carregamento Rápido de Veículos Elétricos de Vale Paraíso permite recarregar um veículo de cada vez, demorando 30 a 60 minutos, em função do estado de carga do veículo, destino da viagem e condições climatéricas e de saúde da bateria.

Possui três tipos de ficha, de modo a adaptar-se a qualquer veículo elétrico (CHAdeMO, CCS2 e Tipo 2) e pode ser utilizado por todos, desde que o proprietário da viatura detenha contrato válido com uma empresa Comercializadora de Energia para a Mobilidade Elétrica (CEME). O sistema é muito simples e o cartão disponibilizado pela CEME funciona nos 1094 postos de carregamento existentes em Portugal.

Refira-se que este novo equipamento faz parte da Rede Pública de Postos de Carregamento de Veículos Elétricos do concelho de Albufeira, projeto que envolve um investimento global no valor aproximado dos 125 mil euros, a que acrescem os custos de energia de todos os equipamentos instalados na via pública na ordem dos 15 mil euros ao ano. Atualmente, para além do Posto de Vale Paraíso, encontram-se em funcionamento três postos de carregamento normal (duas tomadas tipo 2 de 22 Kw cada): um no Parque de estacionamento da Rua do Município, outro na Rua Manuel Bentes Júnior, junto ao Parque de Estacionamento P1, e o terceiro na Rua Manuel Teixeira Gomes, na Corcovada.

Até ao final do ano, a autarquia prevê instalar mais sete postos de carregamento normal, de forma a abranger todas as freguesias do concelho. Os equipamentos irão ser instalados de acordo com as seguintes localizações: Avenida Infante D. Henrique (Albufeira), Rua Maria Teresa Azevedo (Albufeira), Rua 25 de Abril (Olhos de Água), Avenida 12 de Julho (Ferreiras), Rua das Escolas (Paderne), Rua do Mercado (Guia) e Rua do Barlavento, nos Salgados (Albufeira).

Para concluir a rede, falta, ainda, instalar um posto de carregamento normal na Alameda da Orada (zona da Marina de Albufeira), equipamento que, à semelhança do posto da Corcovada, resulta do protocolo de colaboração institucional que o município firmou com o Instituto do Turismo de Portugal, a Mobi.E, S.A. (entidade gestora da rede de mobilidade elétrica), a Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) e a Associação dos Industriais de Aluguer de Automóvel sem Condutor (ARAC), com vista à promoção da mobilidade elétrica na região.

O acordo prevê que a Câmara Municipal de Albufeira, juntamente com os restantes municípios do Algarve, implementem uma rede de carregamento de veículos elétricos e promovam apoios e isenções temporárias de pagamento no carregamento e no estacionamento durante a fase piloto do projeto.