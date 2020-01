Albufeira serve «Pequenos Almoços do Imobiliário» a profissionais da área

Um dos pontos altos do programa vai para a apresentação do estudo «O Acesso da Habitação em Portugal».

O Auditório Municipal de Albufeira acolhe na próxima segunda-feira, dia 13 de janeiro, a partir das 9h00, o evento «Pequenos Almoços do Imobiliário».

O evento, que se tem vindo a realizar desde 2007 em várias cidades do país, tem por objetivo ser um momento de reunião de profissionais – promotores, investidores e mediadores imobiliários – para partilha de informação, análise das oportunidades e da evolução do mercado imobiliário, tendo por base a análise de mercado Confidencial Imobiliário e da Century 21 Portugal.

A sessão de boas-vindas fica à responsabilidade de António Gil Machado, diretor da Vida Imobiliária, seguindo-se a intervenção do presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, que irá apresentar «A perspetiva da cidade», nomeadamente no que se refere às opções estratégicas do município em termos urbanísticos.

José Araújo, do Millennium BCP, irá abordar «A perspetiva do mercado imobiliário do Algarve», seguindo-se a apresentação do estudo sobre «O Acesso da Habitação em Portugal» por Ricardo Sousa da Century 21 Portugal e Ricardo Guimarães, da Confidencial Imobiliário.

O programa termina com uma mesa redonda que antecipa um debate «bastante participado entre os profissionais do setor e as várias entidades presentes».

Esta é uma iniciativa da Vida Imobiliária e do Jornal Público Imobiliário, que conta com a colaboração do município de Albufeira.