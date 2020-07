Albufeira reforça assistência a banhistas em áreas não concessionadas

Praias de Albufeira estão «cada vez mais formosas e seguras. Para além da sua qualidade ambiental», têm agora uma embarcação e uma viatura 4×4 para garantir assistência em áreas não concessionadas.

Esta é uma ação da Câmara Municipal de Albufeira, em parceria com a Associação de Nadadores Salvadores de Albufeira (ANSA). A autarquia acionou um mecanismo que integra Nadadores-Salvadores e dois meios complementares, nomeadamente uma viatura 4×4 e uma embarcação, ambas homologadas pelo Instituto de Socorro a Náufragos (ISN).

A embarcação pertence aos Bombeiros Voluntários de Albufeira, decorrente de uma comparticipação feita pelo município há cerca de dois anos, e ambos os veículos estão operacionais desde o dia 1 de julho para vigiar, socorrer e sensibilizar banhistas em áreas não concessionadas. Para estas ações, a Câmara de Albufeira assinou um protocolo com a ANSA, compreendendo o período de 1 de julho a 30 de setembro.

Trata-se de «uma medida extraordinária, de forma a minimizar os impactos em matéria de segurança balnear e segurança pública». A cerimónia de início desta medida decorreu na Marina de Albufeira, sendo o momento aproveitado para o içar, naquele local, da respetiva Bandeira Azul.

Refira-se que a condução da viatura 4×4 é efetuada por um nadador-salvador, devidamente certificado pelo ISN com o módulo de condução de viaturas 4×4 e carta averbada no IMTT para condução de veículos de emergência.

A viatura está dotada de equipamento de oxigenoterapia, sistema de comunicações e rádio com alta voz para comunicar à distância. A embarcação é tripulada também por um nadador-salvador com módulo de condução de embarcações de pequeno porte.

Segundo o vereador responsável, Rogério Neto, «esta missão garante o cumprimento do Decreto-Lei nº24/2020, quanto ao acesso, ocupação e utilização das praias de banhos no contexto de pandemia da doença COVID-19, para a época balnear de 2020. Os Nadadores-Salvadores estão habilitados, inclusivamente com funções de pedagogia, para assegurar o cumprimento do distanciamento físico e social, bem como na utilização dos Equipamentos de Proteção Individual».

Por seu turno, José Carlos Rolo, presidente de Albufeira, acrescenta que «estão criadas as bases para um projeto que se pretende mais alargado, de forma a responder à atividade que se regista ao longo de todo o ano no concelho».

O autarca afirma ainda que «o município de Albufeira garante uma boa assistência a todas as praias do concelho, mediante a utilização de comunicações e equipamentos de salvamento aquático, para além de um reforço de patrulhamento e de sensibilização das boas práticas para o uso balnear nas praias de Albufeira».

Entretanto, foi já definido um número de emergência em contexto balnear – o 915 951 936.