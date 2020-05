Albufeira recupera antiga Igreja Matriz como novo espaço cultural

Novo espaço será vocacionado para o conhecimento e interpretação da História local.

A Câmara Municipal de Albufeira vai investir aproximadamente 1,5 milhões de euros no projeto de reabilitação da antiga Igreja Matriz de Santa Maria e espaços contíguos, inseridos no edifício conhecido como Quintal da Câmara, na zona do Cerro do Castelo.

Considerada «um dos templos cristãos mais emblemáticos do Algarve», vai agora dar lugar a um novo espaço cultural vocacionado para o conhecimento e interpretação da História local. O contrato com a empresa construtora foi assinado na quarta-feira, 29 de abril, e os trabalhos devem ficar concluídos no prazo de um ano e meio.

Refira-se que o projeto integrou uma candidatura do município ao programa CRESC Algarve 2020, tendo recebido um apoio financeiro no montante de 552500,00 euros.

A operação de reabilitação, integrada no âmbito do Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU) de Albufeira, consiste no restauro e valorização dos vestígios edificados da antiga Igreja de Santa Maria, que correspondem à antiga Capela-Mor, com vista à sua adaptação a espaço expositivo e de atividades culturais.

A obra a realizar consiste na conservação e restauro da construção existente no espaço de intervenção: o edifício, que se acredita ter sido o início da primeira tentativa de reconstrução após o terramoto, correspondente à capela-mor.

A geometria e volumetria da Igreja serão recriadas através da contenção espacial «entre muros», enquanto a marcação e jogo de pavimentos reproduz a tipologia das três naves da igreja e as «réplicas» das colunas dão a escala ao espaço evocando a sua volumetria original.

Será recriado «um ambiente de natureza intimista, contemplativa e silenciosa transversal às três vivências propostas no âmbito da intervenção».

O amplo espaço exterior, correspondente à antiga Igreja Matriz, «ficará vocacionado para zona de estadia e convívio de apoio à cafetaria com esplanada, onde se poderão desenvolver atividades de caráter lúdico e religioso, entre outras», explica o município.

O espaço de transição funcionará como «uma espécie de antecâmara de caráter intimista. Na cobertura todo o espaço é de contemplação, podendo funcionar como zona privilegiada para atividades lúdicas e recreativas, integrando uma estrutura de complemento à cafetaria».

O corpo nascente ficará «reservado a zona de exposições, onde se desenvolverá toda a narrativa no âmbito do espaço a intervencionar. A presente intervenção urbanística irá permitir a criação de uma nova relação espacial, funcional e física entre a Rua do Cemitério e a Rua da Igreja Velha».

Por sua vez, a Rua da Igreja Velha «irá ganhar uma fachada em substituição do enorme muro existente entre edifícios, o que constitui um excelente contributo para a valorização da zona histórica da cidade».

De acordo com José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal, «a intervenção surge da necessidade de preservar a identidade e valorizar o património arqueológico e histórico da cidade».

O edil acrescenta «que se trata de criar uma narrativa histórica em torno da importância daquela zona e da sua influência no contexto urbano da época. O novo espaço vai ser completamente dedicado ao conhecimento e interpretação das vivências e dos acontecimentos históricos na zona do Cerro do Castelo, que se irá transformar num novo polo de atratividade turística e cultural».

Em jeito de conclusão, Rolo sublinha que «trata-se de mais um sinal que queremos dar à comunidade de que, apesar da pandemia, Albufeira não para e que para além das questões da saúde e da economia, é fundamental investir na recuperação do património e nas questões culturais».