Albufeira recebe formação gratuita em Suporte Básico de Vida

O EMA – Espaço Multiusos de Albufeira recebe no dia 30 de novembro, sábado, uma ação de formação sobre Suporte Básico de Vida e Sistema Integrado de Emergência Médica, intitulada «Aprenda a Salvar Vidas!».

A iniciativa é organizada pelo município de Albufeira, através do Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC), e conta com a colaboração dos Bombeiros Voluntários de Albufeira e do Centro Humanitário da Cruz Vermelha – Silves/Albufeira.

Trata-se de uma oportunidade de incutir na sociedade civil a perceção de que cada pessoa representa um elo importante na cadeia de sobrevivência e a consciência de que estes procedimentos podem salvar vidas.

A iniciativa, que tem a particularidade de possibilitar a formação em simultâneo de várias centenas de pessoas, será conduzida por um conjunto de especialistas na área da emergência médica pré-hospitalar.

Os participantes serão organizados em grupos e distribuídos pelos diversos formadores, sendo utilizado, durante o processo de aprendizagem, um sistema multimédia que permite visualizar previamente as manobras a executar, seguindo-se a realização dos exercícios práticos.

No final, para além do manual e do certificado de formação, todos os participantes irão receber o Guia do Cidadão da Proteção Civil Municipal.

Podem participar cidadãos residentes no concelho, desde que não apresentem limitações físicas impeditivas de efetuar manobras, esforços, movimentações e simulação de vítimas no chão.

A participação é gratuita mas será limitada às primeiras 150 inscrições, que deverão ser efetuadas até ao próximo dia 20 de novembro (sexta-feira) nas Juntas de Freguesia da área de residência, no Gabinete de Apoio ao Munícipe, por telefone (289 599 503, 289 599 694 e 289 246 924), por e-mail, ou aqui.