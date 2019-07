Albufeira recebe emoções da 3ª etapa do Europeu de Futevólei

Serão 22 as equipas europeias no areal da Praia dos Pescadores para competirem na 3ª etapa da «European Footvolley League 2019 – Albufeira, Portugal».

Com o apoio do Município de Albufeira, a competição arranca amanhã, 12 de julho, sexta-feira, até domingo, 14 de julho.

Em destaque, a representar Portugal, estão os atletas Miguel Pinheiro, Filipe Santos, Pedro Salvador, Ruben Santos e a dupla albufeirense Bruno Xavier e Alexandre Oliveira, para um prize-money de 2700 euros.

Desde a sua formação, em 2015, que a European Footvolley League organiza anualmente um Campeonato Europeu de Futevólei: em 2016 aconteceu na Alemanha, em 2017 em Albufeira e no ano passado, na Áustria.

Estes foram os primeiros passos «no sentido de uma estrutura competitiva unificada, superando as expectativas quanto ao espetáculo competitivo que é e quanto ao interesse do grande público».

Para este ano de 2019 foi adicionado um incentivo extra: a qualificação. O novo conceito de tour promoveu o aumento do número de torneios de um para quatro, com três torneios de qualificação que levam a um Campeonato Europeu.

Assim, pela primeira vez na história, 15 países terão que competir para se qualificarem nos 12 lugares da final do Campeonato Europeu.

Além disso, os três principais países ganham um lugar extra na fase final, que terá um novo formato competitivo. Desta forma, terão lugar 3 etapas em 3 locais diferentes que decidirão quais os países que irão obter o direito de lutar pelo 4º título europeu da modalidade.

As competições, na sexta feira, decorrem das 10 às 19 horas. Já no sábado, serão entre as 9h00 e as 19h30. No último dia, domingo, o horário de jogo baliza-se entre as 13 e as 18h30.

Ao todo, serão, 22 equipas, divididas em 16 masculinas e seis femininas. As equipas masculinas são oriundas da Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, França, Holanda, Israel, Itália, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suécia e Suíça. Já as equipas femininas chegam da Alemanha, Áustria, Itália, Noruega, Portugal e Suécia.

Quantos às competições masculinas, organizam-se por quatro grupos:

Grupo A – Espanha, Holanda, Áustria 1 e Alemanha;

Grupo B – Portugal 1, França, Israel, Itália;

Grupo C – Suíça, Suécia, Reino Unido e Portugal 3;

Grupo D – Noruega, Bélgica, Portugal 2 e Áustria 2.

O espetáculo terá transmissão em livestreaming para todo o mundo aqui ou no Facebook.