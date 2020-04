Requalificações de estradas e caminhos, remodelações ao nível da rede de abastecimento de águas, algumas fazendo parte integrante do Plano de Drenagem de Albufeira.

São várias as intervenções em espaço público que continuam a realizar-se no concelho de Albufeira. «O respeito pelos planos de contingência apresentados pelas respetivas empresas é condição fundamental para o prosseguimento dos trabalhos», explica a Câmara Municipal de Albufeira.

Garantidas as necessárias condições de segurança, o objetivo passa «por garantir que as indispensáveis intervenções agendadas para Albufeira prossigam dentro de um ritmo, o mais normal possível».

Para José Carlos Rolo, edil da cidade, «respeitando as normas exigidas, é importante que tenhamos condições para garantir que o concelho não pare em absoluto e que as janelas temporais que abrimos para estas intervenções sejam respeitadas».

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira tem acompanhado de perto o desenvolvimento de todas as intervenções, coordenando com os serviços e respetivas empresas o desenvolvimento dos trabalhos.

Estas são as intervenções que decorrem atualmente no concelho de Albufeira: Remodelação da Rua 5 de Outubro – 2ª fase; Pavimentação do Caminho da Aldeia e troço do Caminho da Escola (Vale de Santa Maria); Execução de coletores de águas residuais; Execução da estação elevatória da Praça dos Pescadores e infraestruturas associadas, na Rua Cândido dos Reis.