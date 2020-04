Albufeira quer terminar obras no centro da cidade dentro dos prazos

Autarquia garante cumprimento de todas as regras de segurança.

A Câmara Municipal de Albufeira está a tentar terminar, nos prazos previstos, um conjunto de obras que têm vindo a ser reclamadas pela população, e que traduzem um investimento de cerca de meio milhão de euros.

José Carlos Rolo, autarca da cidade, admite que «o facto de não haver trânsito nem pessoas nas ruas, tem permitido que as obras decorram sem grandes perturbações para os munícipes», garantindo que os trabalhadores «respeitam as regras sugeridas pela DGS. Esperamos que seja uma boa surpresa para os munícipes, quando voltarem a sair à rua, verem todas as obras já feitas ou quase a terminar».

Assim, as obras que decorrem na Rua Cândido dos Reis, uma intervenção que está inserida na empreitada de execução da Estação Elevatória dos Pescadores, deverão estar concluídas antes do final do próximo mês de maio.

Quanto à 2ª fase da remodelação da Rua 5 de Outubro, iniciada a 6 de janeiro deste ano, deverá estar terminada nos primeiros dias de junho. Esta empreitada contempla a repavimentação de toda a rua, captação e encaminhamento de águas residuais pluviais, regularização de taludes, incluindo execução de muros de pedra, remodelação dos passeios e ampliação da rede de telecomunicações. O preço de adjudicação foi de 235620,27 euros.

Uma boa parte destas obras está feita, sendo ainda necessário, quanto à rede de águas residuais pluviais, o fornecimento e instalação de sumidouros, caleiras e ligação às caixas de visita e execução de um canal de drenagem no tardoz do muro de lajes de pedra.

Na via, serão ainda aplicados lancis, camada sub-base, camada base e outras, e será feito o estacionamento em calçada grada. Quanto a arranjos exteriores, na Rua 5 de Outubro falta ainda a execução de passeios em calçada miúda, a aplicação de guardas de segurança e ainda o reforço da rede de telecomunicações.

Até ao momento, foram, demolidos os passeios existentes, foi feito o reperfilamento de taludes, um muro em lajes de pedra e aplicado o coletor DN315 para rede de águas residuais pluviais.

Nas artérias das ruas Sacadura Cabral, Telheiros e Travessa dos Telheiros, o município encontra-se a efetuar obras de requalificação, contemplando trabalhos de remodelação da rede de abastecimento de águas, redes de drenagem de águas residuais e domésticas, bem como a melhoria dos arruamentos.

Com conclusão prevista para maio, decorrem também as obras de remodelação das lajetas da Avenida 25 de Abril, sendo que aquelas que se encontravam danificadas estão a ser substituídas por pavê. As caleiras danificadas serão igualmente substituídas por novas.