Albufeira organiza atividades para portadores de limitações físicas

Depois do sucesso alcançado nas anteriores edições, o programa «Adapta-te» regressa a Albufeira para mais um dia de atividades desportivas e de lazer, criadas especialmente a pensar nos munícipes portadores de limitações físicas.

A iniciativa, da responsabilidade da Câmara Municipal de Albufeira, vai ter lugar no Parque Lúdico da cidade, no próximo dia 4 de outubro, sexta-feira, durante toda a manhã, e integra um circuito de Fitness, Dança e Capoeira adaptadas, bem como um lanche destinado a promover o convívio entre participantes e colaboradores.

O programa vai juntar utentes de várias Instituições Particulares de Solidariedade Social da região, Centros de Dia, Centros Ocupacionais e Unidades de Ensino Especial do concelho, «em torno de uma experiência divertida, integradora e que tem em consideração as capacidades individuais dos participantes».

À semelhança de edições anteriores, o evento conta com a participação da Santa Casa da Misericórdia de Albufeira, APEXA – Associação de Apoio à Pessoa Excecional do Algarve, NECI – Núcleo de Educação da Criança Inadaptada, CRACEP – Cooperativa de Reeducação e Apoio à Criança Excecional de Portimão, Existir – Associação para a Intervenção e Reabilitação, CAA – Centro de Apoio de Aprendizagem (Unidades) das Escolas Francisco Cabrita, EB2,3 de Ferreiras, EB1 dos Caliços, ASMAL – Associação de Saúde Mental do Algarve, ACASO – Associação Cultural e Apoio Social de Olhão, Fundação António Silva Leal, AHSA – Associação Humanitária Solidariedade Albufeira e, este ano pela primeira vez, a Casa do Povo de Messines, que irá colaborar com uma pequena participação musical pela Orquestra Batucada.