Albufeira mostra olhar antropológico sobre o «Património Cultural Imaterial»

Obra é da autoria de Luis Marques e será apresentada por António Vermelho Corral.

No próximo dia 29 de novembro, o Arquivo Municipal de Albufeira acolhe, a partir das 14h30, a apresentação do livro «Património Cultural Imaterial – o olhar Antropológico», do conceituado antropólogo português Luís Marques.

Com esta abordagem antropológica ao tema, o autor procura enriquecer o leitor através de uma aproximação aos tempos remotos da humanidade, à diversidade cultural, ao multiétnico mundo não ocidental, ao debate e à ação internacional pré e pós-Convenção para Salvaguarda do Património Cultural Imaterial (UNESCO, 2003), incluindo a documentação geral mais significativa.

O autor procura, ainda, mostrar os antecedentes histórico-culturais e a repercussão político-institucional deste conceito em Portugal, as expressões culturais imateriais aqui consideradas Património Mundial e as que figuram no Inventário Nacional, sem esquecer também toda a legislação relativa a esta temática produzida no país.

Luís Marques é antropólogo e diretor do Curso de Pós-Graduação em Património Cultural Imaterial, bem como Presidente da Associação Portuguesa para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial.

O investigador dedica a obra, sobretudo, a quem age ou se interessa pelo Património Cultural e, em especial, para quem pretende compreender melhor a sua própria cultura e o Património Cultural Imaterial Português.

A apresentação estará a cargo de António Vermelho Corral, antropólogo, director da Secção de Antropologia da Sociedade de Geografia de Lisboa, co-fundador da Associação Portuguesa para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial.