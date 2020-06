Albufeira melhora a visibilidade das passadeiras do concelho

Intervenção deverá estar concluída até fim de junho.

A Câmara Municipal de Albufeira está a proceder à pintura de 120 passadeiras de peões, num investimento a rondar os 35 mil euros, que «recupera a boa visibilidade das mesmas, proporcionando uma maior segurança a peões e condutores».

Esta intervenção, que teve início a 4 de junho, deverá ficar concluída durante este mês de junho, abrangendo as passadeiras das seguintes artérias: eixo viário entre a Rotunda dos Descobrimentos e a rotunda da Marina; EM526 entre a Marina e o limite do concelho de Albufeira, sentido Albufeira – Pera; Rua Manuel Teixeira Gomes; Estrada dos Brejos; Estrada de Albufeira; Estrada de Stª Eulália; Rua 25 de Abril – Olhos de Água; Estrada do Castelo e Rua do Barlavento.

Segundo o edil da cidade, José Carlos Rolo «estamos a devolver o branco às passadeiras, numa intervenção que permite revitalizar e reforçar as medidas de segurança dos peões e, por outro lado, torna as nossas ruas mais bonitas».