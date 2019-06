Concelho ostenta 18 praias com a indicação máxima de qualidade ambiental, através da bandeira de ouro, numa atribuição da Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza.

A Associação ambientalista Quercus atribuiu para a época balnear deste ano a classificação «qualidade de ouro» a 375 praias portuguesas, menos 15 do que em 2018.

Albufeira e Vila Nova de Gaia são os primeiros municípios da listagem com mais bandeiras de ouro, ambos com 18 praias.

Em Albufeira, as praias costeiras que ostentam este galardão são: Arrifes, Aveiros, Belharucas, Castelo, Coelha, Evaristo, Falésia, Galé-Leste, Galé Oeste, Manuel Lourenço, Maria Luísa, Oura, Oura-Leste, Rocha Baixinha, Rocha Baixinha-Nascente, Rocha Baixinha-Poente e São Rafael.

Refira-se que para a atribuição deste galardão, a Quercus baseia-se na informação pública oficial disponibilizada pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), tendo apenas em consideração as análises efetuadas nos laboratórios das diferentes Administrações Regionais Hidrográficas.

O vereador responsável pelo Ambiente, Rogério Neto, diz-se satisfeito, mas «em preocupação constante. É que a partir de agora, para receber a classificação, a água balnear da praia em análise tem de ter sido excelente nas últimas quatro épocas balneares, o que significa que o ambiente não é um assunto que se possa descurar no presente, pois de cada dia depende o futuro. Não podemos estar desatentos a aspeto algum».

Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal de Albufeira, aprova as palavras de Rogério Neto e avança que está a ser feito trabalho «não só para recuperarmos as praias que por terem tido apenas um único índice esporádico não positivo, implicou a não atribuição do galardão, como para voltarmos a ter todas as praias com esta bandeira hasteada».

«Estamos a trabalhar com redobrada atenção na prevenção em todos os índices para que continuemos a liderar o ranking dos municípios com as melhores praias do país», diz José Carlos Rolo.

De salientar que no artigo divulgação das praias com «qualidade de ouro», a associação ambientalista revela uma preocupação acrescida com o lixo marinho, um problema que «urge enfrentar e mitigar».

Como medidas de precaução, a associação recomenda a todos os concessionários de praia que tenham «especial atenção» à limpeza do areal, na substituição dos sacos do lixo sempre que se justifique e à importância da «correcta sinalização e identificação dos caixotes do lixo disponíveis ao longo do areal».