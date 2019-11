Albufeira lança programa de apoio a novas «MAMIS» e recém-nascidos

«MAMIS» é o mote do novo Programa de Apoio à Maternidade do município de Albufeira, uma iniciativa que arranca a 2 de dezembro e que tem por objetivo proporcionar às grávidas, recém-mamãs e bebés atividade física adaptada conjugada com sessões educativas.

Maternidade, atividade física, meditação, ioga e sensoralidade do bebé são algumas das atividades que integram o programa, que vai decorrer no Espaço Integrar, a funcionar no Parque Lúdico de Albufeira.

A vice-presidente da Câmara Municipal de Albufeira, Ana Pífaro, responsável pelo pelouro da Família e da Saúde, refere que o programa constitui «um enorme desafio, uma vez que implica uma mudança de paradigma».

A justificar a afirmação, a vice sublinha que «não se trata apenas de intervir com abordagens assistenciais, em modalidades de apoio social ou económico, mas, também, através da utilização de metodologias promotoras do desenvolvimento de competências parentais, contribuindo para o bem-estar individual e das famílias».

O «MAMIS», que se insere na área da prevenção de disfunções inerentes ao estado temporário de alterações físicas, psicológicas e sociais que ocorrem durante a gravidez e no período pós parto, visa preparar a mulher para estas alterações, acompanhar o aparecimento de disfunções típicas e minimizar os seus efeitos, nomeadamente as dores lombares, o edema dos membros inferiores, alterações de equilíbrio, bem como os estados de tristeza e exaustão que ocorrem no período pós parto.

O programa, que vai ter início no próximo dia 2 de dezembro, conjuga várias sessões educativas (ocupação na gravidez, meditação na gravidez, todos os bebés choram, mundo sensorial do bebé, ocupação do bebé dos 3 aos 6 meses/dos 6 aos 9 meses e dos 9 aos 12 meses) com sessões de atividade física regular (FitBall e Ioga para grávidas e FitBall e Ioga para mamãs e bebés), com vista a criar as condições necessárias a uma gravidez saudável e a uma rápida recuperação no pós parto.

A iniciativa é dinamizada por uma terapeuta ocupacional com formação complementar no Curso de Preparação para a Parentalidade e Fitball e por uma socióloga com formação complementar em Ioga.

As sessões práticas decorrem duas vezes por semana, enquanto as sessões educativas realizam-se três vezes durante a gravidez e quatro vezes no pós parto.

Para mais informações e inscrições, contacte através do telefone 289 599 690 ou por e-mail ([email protected]).