Albufeira lança pacote de medidas para apoiar combate à COVID-19

Município continua a acompanhar a evolução da infeção COVID-19 e, tendo em conta a ativação do Plano de Contingência do Município, bem como as diversas indicações da Organização Mundial de Saúde e da Direção-Geral de Saúde, novas medidas foram implementadas.

O objetivo das novas ações passa por minimizar os comportamentos de risco e a propagação do vírus no concelho, mas também por apoiar famílias e agentes económicos locais. Incidem, principalmente, sobre espaços e equipamentos públicos, transportes, economia, apoio social e familiar.

No capítulo da gestão de equipamentos públicos e transportes, a autarquia decidiu pela proibição do acesso a parques infantis, parques de merendas, parque de skate, ginásios ao ar livre e polidesportivos a céu aberto.

Em simultâneo será intensificado o trabalho de desinfeção dos espaços públicos do concelho, equipamentos e edifícios municipais. Sendo «um espaço público de excelência», importa sublinhar que, por indicação da Autoridade Marítima, «todas as praias estão interditas as atividades de grupo desportivas, de lazer, culturais, sociais e lúdicas», avisa o município.

Em relação aos transportes públicos, nomeadamente ao GIRO, a autarquia irá complementar as medidas previstas pela EVA, colocando uma solução desinfetante para utilização dos passageiros.

Recorde-se que a EVA implementou já um conjunto de medidas entre as quais se destacam o encerramento da porta da frente do autocarro, a suspensão da venda de bilhetes para uma viagem, o que permite que os utentes entrem com passe ou gratuitamente, e a desinfeção diária de todos os autocarros por vaporização.

A autarquia recomendou ainda, através da Albucoop, que os motoristas de táxi sigam as recomendações da ANTRAM – Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias, usando meios de proteção individual e promovendo a desinfeção do veículo após a saída de cada passageiro, sugerindo ainda a adoção de uma lotação máxima de dois passageiros por veículo.

Em relação a outro setor importante para o município – as atividades marítimo-turísticas – a autarquia recomendou, às empresas do setor, o encerramento temporário das atividades.

No âmbito da economia, apoio social e familiar há também um conjunto de medidas que irão entrar em vigor. O destaque vai para a isenção, na fatura da água, das taxas fixas de água, resíduos sólidos e águas residuais relativas a clientes domésticos e não-domésticos, por um período de quatro meses.

Também no imediato, todas as licenças de ocupação da via pública (OVP) serão suspensas, estando também suspensa a emissão de novas. Refira-se que as taxas entretanto liquidadas servirão de crédito para pagamento da taxa devida aquando do levantamento da presente suspensão, podendo ser efetuada a sua devolução, caso os respetivos titulares assim o solicitem.

Neste sentido, todas as esplanadas deverão ser desmontadas de forma a não permitir a sua utilização e todos os expositores removidos do espaço público. Ainda neste domínio, a autarquia propõe-se isentar o pagamento de taxas de ocupação de via pública e de venda ambulante relativas ao primeiro semestre deste ano.

Para apoiar as forças que estão no terreno, a autarquia fechou já acordo para providenciar alojamento, quando necessário, a profissionais de Saúde e Forças de Segurança, nomeadamente aos quadros ligados ao Centro de Saúde, Cruz Vermelha, Bombeiros Voluntários de Albufeira e Guarda Nacional Republicana.

De referir ainda que se encontram em funcionamento as cantinas das Escolas EB1/JI Olhos De Água, EB 1,2,3 da Guia e EB1 Albufeira, que estão referenciadas para cumprir a orientação de refeições escolares a alunos com Escalão A.

Em simultâneo, as cantinas da EB 1,2,3 das Ferreiras e da Escola Secundária de Albufeira estão destacadas para receber filhos de colaboradores ligados às áreas da Saúde, Bombeiros, Cruz Vermelha e Forças da Autoridade.

Ainda no plano social, a autarquia está em diálogo permanente com as Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho, de maneira a aprofundar as respostas atualmente existentes e de maneira a criar soluções integradas e sustentáveis junto das populações mais permeáveis, nomeadamente idosos, famílias carenciadas e sem-abrigo.

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, refere que «estamos em trabalho permanente com as várias equipas do município e das entidades que estão no terreno, para que possamos dar respostas adequadas à gravidade da situação que atravessamos». O autarca apela ainda a todos os munícipes para que «cumpram as indicações provenientes das entidades de saúde e colaborem ativamente no seu cumprimento».

O executivo albufeirense deixa ainda um repto à população: «Para combater o COVID – 19 precisamos de todos! Siga os conselhos da autoridade de saúde e as indicações da sua Câmara Municipal!».