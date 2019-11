Albufeira lança inquérito para caracterizar população com deficiência

Inquérito será ferramenta para planear de forma mais eficaz respostas que promovam a inclusão social no concelho.

O inquérito lançado pelo Município de Albufeira já foi distribuído nas associações que trabalham na área da deficiência e pode ser respondido online ou de forma presencial, no «Espaço Integrar» ou através de visita domiciliária (contactando o 289 599 690 /289 246 908 ou através de e-mail).

O objetivo passa por «saber quantos são, que deficiências têm, quais as principais incapacidades e que recursos dispõem. É um passo essencial para poder planear respostas promotoras de inclusão e que estejam adequadas às necessidades reais da população com deficiência e dos seus cuidadores», afirma Ana Pífaro, vice-presidente da Câmara Municipal de Albufeira, responsável pelo pelouso da Família e da Saúde.

A vice sublinha ainda que «a aplicação do questionário irá permitir à autarquia dispor de informação atualizada, com dados reais, que para além da correta caracterização da população portadora de deficiência, constitui uma ferramenta de trabalho imprescindível para melhorar os serviços prestados na área da deficiência».

A participação no inquérito é voluntária e o questionário totalmente anónimo e confidencial.

Refira-se que os dados preliminares recolhidos irão ser apresentados publicamente no «IV Encontro do ODDH – Encontro – Deficiência, Políticas Públicas e Direitos Humanos», que irá decorrer no próximo dia 13 de dezembro, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) da Universidade de Lisboa.