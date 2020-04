Albufeira isenta comerciantes das mensalidades em espaços da autarquia

Medida vigora durante três meses.

O Município de Albufeira decidiu isentar o pagamento das mensalidades de todos os espaços comerciais que se encontrem a funcionar em equipamentos propriedade da autarquia.

A isenção vigora por um período de três meses, de 1 de abril a 30 de junho, e abrange todos os adjudicatários no âmbito dos contratos celebrados ou das licenças emitidas. A medida, à semelhança das anteriormente tomadas, será objeto de reavaliação em função do desenvolvimento da pandemia.

A decisão foi tomada por despacho do presidente da Câmara, com data de 31 de março, terça-feira, que será enviado para ratificação do executivo na próxima reunião ordinária, agendada para dia 7 de abril.

O autarca José Carlos Rolo justifica a decisão como «mais uma medida para ajudar os agentes económicos do concelho a recuperarem desta fase difícil provocada pela pandemia. Foi necessário tomar medidas no sentido de minimizar a adoção de comportamentos de risco que favoreçam a propagação do vírus e, por isso, mal o problema começou decidimos encerrar algumas atividades ou reduzir acentuadamente outras. Como é óbvio, a atividade comercial acabou por ser afetada e nós temos a obrigação de tudo fazer para ajudar a economia e as famílias do nosso concelho».