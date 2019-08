Albufeira inaugurou e apresentou projetos do Orçamento Participativo

Foram inaugurados na passada semana três projectos no âmbito do Orçamento Participativo, no valor global de 164500 euros, referentes às edições de 2016 e 2017. No final, em sessão que decorreu no Salão Nobre, foram apresentadas os projectos vencedores da edição de 2020.

A novidade desta edição é que a verba prevista de 250 mil euros foi distribuída equitativamente pelas quatro freguesias do concelho.

O anúncio dos projetos vencedores, cuja votação decorreu entre 1 e 30 de junho, foi feito no final da passada semana pela vice presidente do município de Albufeira e responsável pelo Orçamento Participativo, Ana Pífaro, que considera que «os novos projectos valorizam em muito a vida das pessoas e dão resposta a necessidades concretas quanto à valorização do espaço que é de todos».

Os projetos vencedores da edição de 2020 do Orçamento Participativo foram:

– Instalação de fontes públicas para pessoas e animais (Freguesia de Albufeira e Olhos de Água – (proponente: Lucélia Monteiro | valor: 62500 euros | obteve 35 por cento da votação total);

– Requalificação da zona envolvente ao Polidesportivo do FC Ferreiras (Freguesia de Ferreiras – proponente: António Colaço | valor: 62500 euros | obteve 32 por cento da votação total);

– Requalificação da zona de Merendas e Fonte da Guia (Freguesia da Guia – proponente: Cidália Gonçalves | valor: 62500 euros | obteve 16 por cento da votação total);

– Criação de zona de lazer em Paderne (Freguesia de Paderne – proponente: Maria de Jesus Vieira e Jorge Leal | valor: 62500 euros | obteve 16 por cento da votação total).

Este anúncio foi feito após a inauguração de quatro projetos alusivos aos Orçamentos Participativos de 2016 e 2017, momento que contou com a presença de José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira. Um deles foram os Parques Lúdicos da Falésia e Vale Navio, propostos por Isabel Carvalho, ambos com um orçamento de 53 mil euros.

De seguida, foi inaugurada a Requalificação da Estrada dos Salgados, proposta por António Antunes, no valor de 57 mil euros.

Por último e ainda na freguesia da Guia, foi inaugurada a obra de Requalificação do Polidesportivo da Guia (1ª fase), proposta por Ana Maria Rosa, no valor de 54500 euros.

Já no Salão Nobre dos Paços do Concelho, e depois da apresentação da evolução da participação dos munícipes nesta iniciativa, o autarca albufeirense começou por salientar que «a participação dos cidadãos na vida pública não se esgota no Orçamento Participativo (OP) e nem nas eleições. Porém, desde já agradeço a quem tem participado, pois desta forma expressam ativamente o poder democrático, definindo, apresentando e cativando para o município projectos que são úteis para todos os cidadãos».

José Carlos Rolo lembrou que para além das obras então inauguradas, «outras se encontram em curso no âmbito de OP’s anteriores: o Parque de Estacionamento do Estádio da Nora, em Ferreiras, e o Parque Infantil sob a temática da música, na Guia.