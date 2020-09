Albufeira foca Jornadas Europeias no «Património e Educação»

Há atividades presenciais e exposição online.

A Câmara Municipal de Albufeira associou-se às Jornadas Europeias do Património, que se assinalam de 25 a 27 de setembro, com um programa especial de atividades no Castelo de Paderne. Trata-se de uma parceria com a Direção Regional de Cultura do Algarve e o Cineclube de Faro, sendo que as atividades integram o programa cultural DiVaM – Dinamização e Valorização dos Monumentos, que este ano assinala a sua 7ª edição, dedicada ao tema «Direitos Humanos, Igualdade e Não Discriminação», que explora as relações entre dois grandes universos – O Património e a Educação.

A temática pretende sensibilizar para o papel da educação no património e para o papel do património na educação, nomeadamente para a riqueza e complexidade no âmbito nos monumentos, na paisagem, nos jogos, nos museus ou nos sítios arqueológicos, entre outros aspetos.

No âmbito do programa, de 25 de setembro a 18 de outubro, Albufeira acolhe a «Oficina das Igualdades em Paderne». De acordo com o Cineclube de Faro (Comissão de Formação), «pretende-se convocar dois grupos de participantes locais (miúdos e graúdos) a descobrirem um trajeto que os conduzirá à exploração dos valores humanistas e à identidade do conceito de liberdade (religiosa, de expressão, ideológica). O ponto de partida será o património histórico associado ao castelo de Paderne e o filme e livro homónimo O Profeta, propondo-se como ponto de chegada a criação de um texto original elaborado pelos participantes».

Assim, amanhã, sexta-feira, 25 de setembro, às 10h30, a Oficina tem início com uma visita orientada ao Castelo de Paderne/visita de exploração histórica.

Na semana seguinte, na quarta-feira, dia 30, também às 10h30, está prevista uma sessão de cinema, dirigida a alunos das escolas, com visionamento do filme O Profeta de Roger Allers e Gaetan Brizzi.

A 13 de outubro, o programa é dedicado à exploração do filme e à oficina de escrita na Paisagem. A ação decorre no Castelo, com início às 10h30, sendo que podem participar miúdos e graúdos. A 18 de outubro, às 17h00, dá-se início à iniciativa «O Mundo na nossa Aldeia».

Todas as semanas, no espaço do Grupo Coral da Banda Filarmónica de Paderne, um grupo de pessoas originárias de seis países distintos – Alemanha, Inglaterra, Barbados, Portugal, Países Baixos e Irlanda – reúne-se para cantar.

Une-os o gosto pela música e também o amor à terra que todos escolheram para viver. O programa integra atuação de coro à capella, seguido de dança oriental e termina com «The real Band» – músicas tradicionais.

Também nos dias 25, 26 e 27 de setembro, o Museu Municipal de Arqueologia exibe uma exposição, que tem por objetivo apresentar as novas valências do equipamento, nomeadamente na área da mobilidade e do conhecimento.

Reaberto ao público no passado mês de julho, após vários meses de obras, e agora acessível a todos os tipos de público, a exposição pretende, igualmente, dar a conhecer o Serviço Educativo e Divulgação do Museu, mais concretamente o trabalho desenvolvido, quer em termos de atividades, quer de visitas que exploram a História da Humanidade e do próprio concelho, servindo de ligação entre o público e o Património.

Trata-se de uma exposição online que pode ser vista aqui.