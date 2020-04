Albufeira entregou Equipamentos de Proteção a diversas instituições

Investimento em Equipamentos de Proteção Individual ascendeu aos 200 mil euros. Depois desta 1ª fase que contemplou os profissionais da denominada «linha da frente» vai iniciar-se, em breve, a 2ª fase, com entrega de máscaras à população.

Face aos pedidos e no âmbito do esforço de controlo da pandemia COVID-19, e atendendo ao estabelecido no Plano de Contingência para «Emergência de Saúde Publica» em curso, a Câmara Municipal de Albufeira entregou Equipamentos de Proteção Individual (EPI) a diversas instituições do concelho.

A ação da autarquia deu resposta às seguintes instituições, para a devida proteção e prevenção da disseminação da doença na comunidade: Juntas de Freguesia de Albufeira e Olhos d’Água, Paderne, Ferreiras e Guia; Bombeiros Voluntários de Albufeira, Cruz Vermelha Portuguesa e centros da ARS Algarve no concelho: Centro de Albufeira – USF Sol nascente, USF de Albufeira, UCSP Albufeira e CHUA – SUB Albufeira (Serviço de Urgência Básico).

De igual modo, também as forças de segurança, como GNR – GIPS, GNR – Destacamento Territorial de Albufeira e GNR – Destacamento de Trânsito, receberam apoio no que concerne a EPI.

Quanto a instituições de apoio social, foram apoiadas a Fundação António Silva Leal, o CASA – Centro de Apoio aos Sem Abrigo, Santa Casa da Misericórdia de Albufeira, Centro Paroquial de Paderne, Casa de Nossa Senhora da Guia e AHSA – Associação Humanitária e Solidariedade de Albufeira.

Também os cidadãos voluntários que se encontram a apoiar os técnicos da Divisão de Ação Social do Município que se encontram nas ZAP’s (Zonas de Apoio à População) receberam estes materiais, assim como a empresa concessionária do GIRO (transportes públicos de Albufeira».

Outras instituições receberam igualmente EPI’s, como foi o caso do Estabelecimento Prisional de Silves, Centro Hospitalar Universitário do Algarve e profissionais que trabalham com análises clínicas ao nível de testes biomoleculares por RT – PCR (Real Time – Products Reagents and Consumables).

José Carlos Rolo diz que se trata do que é essencial e que «seria impensável o município não dar prioridade ao que é prioridade, neste caso, os materiais para proteção de todos aqueles que no dia-a-dia e a toda a hora colocam a vida em risco por todos nós. Todas as entidades têm desenvolvido um trabalho excecional e merecedor de registo no sentido de evitar a propagação do vírus».