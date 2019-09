Albufeira entregou duas viaturas a instituição de solidariedade social

Presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, entregou duas viaturas à Associação Humanitária Solidariedade de Albufeira (AHSA) durante a manhã da passada quinta-feira, 29 de agosto.

Estes veículos vão ser utilizados para que o transporte dos utentes da associação possa ser realizado com condições de conforto e segurança.

A entrega das viaturas aconteceu no dia 29 de agosto, no Largo dos Paços do Concelho, numa cerimónia que contou que a presença de José Carlos Rolo, presidente da autarquia, Ana Pífaro, vereadora responsável pelo pelouro da Ação Social, Carlos Santos, presidente da Direção da AHSA, bem como de vários representantes dos corpos socias e funcionários da associação.

Refira-se que a AHSA «é uma instituição de Solidariedade Social que presta apoio a crianças, jovens e famílias, promove a integração social e comunitária, a proteção dos cidadãos na velhice e invalidez, e em todas as situações de falta ou diminuição de meios de subsistência ou capacidades para o trabalho».

No apoio à família, crianças e jovens e à integração social comunitária são prestados os mais variados serviços, desde apoio a nível alimentar, vestuário e mobiliário, apoio psicossocial e encaminhamento para outros serviços.

A entrega de uma das viaturas resultou da renovação do contrato de comodato firmado entre a AHSA e a Câmara Municipal de Albufeira em 2006, onde foi cedido pela autarquia, a título gratuito e com carácter temporário, uma viatura ligeira para transporte dos utentes do Centro de Dia do Rossio.

A segunda viatura foi adquirida pela associação graças à atribuição de uma comparticipação financeira por parte do município no valor de 20 mil euros. A somar a este apoio, e no âmbito do protocolo existente com o município, a AHSA recebeu, no passado mês de julho, uma verba no valor de 90 mil euros a título de apoio financeiro anual, destinado a assegurar o funcionamento do Centro de Dia.

Recorde-se que o Centro de Dia do Rossio funciona em instalações cedidas pela Câmara Municipal que, desde 2010, tem um protocolo de colaboração firmado com a AHSA.

O Centro de Dia tem como finalidade dar uma resposta social a pessoas idosas do concelho de Albufeira, em situação de risco ou de perda de independência por período temporário ou permanente, contribuindo para que tenham uma vida digna, confortável e saudável.