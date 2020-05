Albufeira e RTA esclareceram sobre Linhas de Apoio ao turismo

Município associou-se à iniciativa da Região de Turismo do Algarve (RTA).

A Câmara Municipal de Albufeira associou-se na quarta-feira, 6 de maio, à Região de Turismo do Algarve na promoção, junto dos empresários locais do setor turístico, da Linha de Apoio à Tesouraria (COVID-19) – Microempresas do Turismo.

Trata-se de um instrumento que pretende «responder às necessidades imediatas de financiamento das microempresas, salvaguardando a sua atividade plena e o seu capital humano». A dotação desta Linha ascende aos 60 milhões de euros.

A Sessão contou com a intervenção do presidente da Câmara Municipal de Albufeira que destacou «a importância do concelho no contexto turístico regional e nacional», recordando que «Albufeira é um concelho que, por via da sua dinâmica económica, gera riqueza, gera emprego, e gera também receita para o Orçamento Geral do Estado, pelo que é fundamental que. nesta fase, as soluções apresentadas sejam práticas e exequíveis».

O autarca foi acompanhando a sessão e colocando algumas sugestões, aproveitando ainda para esclarecer quais os instrumentos que a autarquia está a aplicar, no sentido de ir ao encontro das necessidades dos empresários.

João Fernandes, presidente da Região de Turismo de Algarve (RTA), fez um retrato do atual estado da atividade turística, sublinhando que se espera «algum incremento a partir de junho, dentro de um quadro limitado que decorre também das diretrizes nacionais e internacionais no que diz respeito à circulação de pessoas».

O dirigente recordou que o mercado nacional e de proximidade, nomeadamente Espanha, embora condicionado ao evoluir da situação neste país, «poderão contribuir para alguma atividade económica durante esta época balnear, uma vez que as deslocações por via aérea serão muito mais condicionadas».

Refira-se que a «Linha de Apoio à Tesouraria para Microempresas do Turismo – COVID-19», um incentivo reembolsável sem juros remuneratórios, é direcionada essencialmente a pequenas empresas do setor do turismo até 10 postos de trabalho e cujo volume de negócios anual ou balanço total anual não exceda dois milhões de euros.

O apoio financeiro corresponde ao valor de 750 euros mensais por cada posto de trabalho existente na empresa a 29 de fevereiro de 2020, multiplicado pelo período de três meses, até ao montante máximo de 20000 euros por empresa.

O prazo máximo de execução é de três anos a contar da data de celebração do contrato, incluindo um período de carência de capital de 12 meses.

Os interessados em obter mais informação sobre este e outros instrumentos de apoio, podem fazê-lo através do AGE – Gabinete de Empreendedorismo de Albufeira ou através do Gabinete de Apoio ao Empresário da Região de Turismo do Algarve, através dos contactos abaixo indicados.

AGE – Gabinete de Empreendedorismo de Albufeira:

E-mail: [email protected]

Telefone: (+351) 289 599 579

Telemóvel: (+351) 969 516 702

Website: https://www.cm-albufeira.pt/content/age

Gabinete de Apoio ao Empresário da Região de Turismo do Algarve:

E-mail: [email protected]

Elisabete Máximo: (+351) 289 800 418 / (+351) 931 125 094

André Padinha: (+351) 289 800 483

Fátima Catarina: (+351) 289 800 525

Hugo Mendes: (+351) 289 800 508 (informação sobre layoff)

Website: https://www.turismodoalgarve.pt/pt/10509/covid-19-apoio-as-empresas.aspx