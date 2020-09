Albufeira e Faro preparam programas para o Dia Mundial do Turismo

Faro lançará um novo mapa do concelho, enquanto Albufeira aposta num programa destinado aos Guias Turísticos.

Os municípios de Albufeira e Faro apresentaram os respetivos programas para assinalar o Dia Mundial do Turismo, efeméride que se comemora no domingo, 27 de setembro, e chega num momento difícil para o setor, devido à pandemia COVID-19.

Assim, em Faro, a data foi escolhida para o lançamento público de um novo mapa turístico do concelho, em suporte físico e digital (disponível para consulta e download no site institucional do município, aqui).

O novo mapa aposta numa imagem moderna e disponibiliza informações turísticas, permitindo que os visitantes conheçam os pontos de maior interesse patrimonial e cultural existentes no concelho.

Faro conta atualmente com 25 empreendimentos turísticos e 757 alojamentos locais, correspondentes a 3148 quartos, 5350 camas e capacidade para 7203 hóspedes. De acordo com os últimos dados oficiais (2018), o concelho de Faro registou 544676 dormidas nas unidades de alojamento do concelho, com crescimentos continuados neste indicador desde 2014.

Já em Albufeira, as comemorações do Dia Mundial do Turismo contam com um programa de atividades destinadas aos Guias Turísticos, numa parceria com a Associação de Guias Interpretes do Algarve.

A data, este ano dedicada ao Turismo e Desenvolvimento Rural, visa proporcionar aos referidos profissionais a possibilidade de conhecerem três projetos no concelho ligados ao Mundo Rural, considerados de grande interesse turístico e que no futuro poderão vir a integrar os roteiros organizados pela referida associação.

José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, refere que as comemorações de 2020 acontecem num momento particularmente difícil, na sequência dos impactos da pandemia numa atividade que constitui o principal motor da economia do concelho, da região e do próprio País. «O turismo continua a ser a nossa principal atividade, mas há que estar consciente, cada vez mais, que Albufeira não é só turismo de sol e praia. É fundamental diversificar o setor e apostar noutras formas de turismo, com destaque para o turismo rural e de natureza, o que naturalmente irá ajudar a fixar as populações no interior, gerar mais empregos, a preservar o nosso património e identidade cultural, de forma a criarmos um turismo sustentável, recuperarmos a economia e ajudarmos as populações».

O programa, em Albufeira, tem início marcado para as 9h30, com ponto de encontro em frente ao edifício dos Paços do Concelho, onde o presidente da Câmara estará presente para dar as boas-vindas a todos os participantes. Depois, a manhã será dedicada a visitar a Quinta do Mel – empreendimento de turismo rural, produção biológica de chás e loja gourmet, Horta da Orada – produção biológica de frutas e legumes e a Quinta do Canhoto – dedicada à produção de vinhos.

As visitas serão organizadas em três grupos com percursos e horários desencontrados e com respeito por todas as medidas de segurança indicadas pelas autoridades de saúde.