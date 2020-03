Albufeira cria rede de entregas ao domicílio e «take away»

Município quer ajudar população a ter uma vida «o mais normal possível» em casa.

Com o objetivo «de tornar mais fácil a permanência domiciliária», o município de Albufeira tem vindo a angariar contactos de restaurantes que servem comida para fora, bem como de supermercados, mercearias e produtores que façam entregas domiciliárias.

A oferta «tem sido muito positiva e é possível aos albufeirenses terem em casa todos os produtos de talho, mercearia, peixaria, fruta, padaria e muitos outros», congratula-se o executivo municipal.

Também no portal do município existe uma ligação ao AGE – Gabinete de Empreendedorismo de Albufeira, que contém toda a informação atualizada do poder central, nomeadamente da DGS – Direção-Geral da Saúde e outros, onde é possível tirar dúvidas e ficar mais bem informado. Caso os munícipes tenham alguma dúvida em particular sobre orientações e legislação, poderão contactar por telefone (969 516 702) ou através de e-mail.

Refira-se que Albufeira tem uma equipa permanente de atendimento às pessoas, no sentido de prestar apoio, informações e reencaminhamento de situações. Para o efeito, deverá ser contactada a Linha de Apoio Covid-19 – 800 219 289.

José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, sublinha que «é importante que as pessoas não se sintam sozinhas nem desapoiadas nesta altura da pandemia. A par de todo o apoio social que estamos a prestar, queremos também que a vida dos munícipes decorra com alguma normalidade. Deste modo estamos a agilizar contactos para que a procura dos mais diversos produtos essenciais e serviços, tenha de modo fácil e intuitivo, uma resposta imediata».

Entretanto, a todas as questões pertinentes que são colocadas ao município através das redes socias, «é dada uma resposta personalizada».