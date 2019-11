Albufeira distinguida com bandeira da sustentabilidade ambiental

Cidade voltou a ser galardoada com o diploma, medalha e bandeira do Programa ECO XXI, um programa ambiental que reconhece o desempenho dos municípios nesse campo.

A cidade foi galardoada com a medalha e a bandeira do Programa ECO XXI 2019, numa cerimónia que teve lugar na Lousã, nos últimos dias de outubro.

A representar o Município esteve o vereador Rogério Neto, que expressou a sua satisfação: «temos este galardão desde 2009, o que significa uma responsabilidade sempre acrescida, pois queremos continuar a ostentá-la. Ela surge pela promoção da Educação Ambiental que fazemos em Albufeira, nomeadamente pelas escolas, pela implementação do Programa Bandeira Azul, pela cooperação com a sociedade civil em matéria de ambiente e de promoção do desenvolvimento, bem como de uma lista de 21 indicadores que são propostos pelo programa ECO XXI e à qual procuramos dar a nossa melhor resposta».

A bandeira está já hasteada nos Paços do Concelho, significando a existência de um percurso consistente no sentido da sustentabilidade ambiental.

O ECO XXI é um programa de educação para a sustentabilidade, implementado em Portugal pela ABAE (Associação Bandeira Azul da Europa) e que visa o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos municípios em torno de alguns temas, como educação ambiental para o desenvolvimento sustentável, sociedade civil, instituições, emprego, conservação da natureza, ar, água, energia, resíduos, mobilidade, ruído, agricultura, turismo e ordenamento do território.

A cerimónia de entrega dos galardões decorreu a 25 de outubro, na Lousã, e Albufeira trouxe, para além da Medalha (simboliza a existência de medidas significativas) e da Bandeira, actualmente hasteada nos Paços do concelho, um diploma, que atesta o compromisso assumido pelo município no percurso para a sustentabilidade.

Refira-se que a medalha só é entregue aos municípios com valores superiores a 40 por cento do índice ECO XXI. A bandeira, essa, é atribuída apenas no caso dos municípios atingirem um valor igual ou superior a 50 por cento do índice ECO XXI.

«É um galardão significativo, pois fala bem do nosso esforço constante quanto à qualidade ambiental do nosso concelho, pelo que vamos continuar a candidatar-nos a este galardão, ou seja, vamos continuar a trabalhar», rematou Rogério Neto.