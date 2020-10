Albufeira deliciou-se com «Os Sabores da Província de Sevilha»

«Os Sabores da Província de Sevilha» foram o mote para mais um encontro entre responsáveis da Associação Barmen da Andaluzia e os seus congéneres de Albufeira, numa iniciativa coordenada pela APAL – Agência de Promoção de Albufeira com o apoio da Autarquia.

O evento, que decorreu na passada sexta-feira, 16 de outubro, no Hotel Nau São Rafael Atlântico, contou com a presença de diversos associados e do presidente da Câmara Municipal de Albufeira. Os vinhos e licores das adegas mais representativas da Andaluzia estiveram em destaque, através da apresentação de vários cocktails que, como não podia deixar de ser, fizeram-se acompanhar de «tapas» confecionadas pelos anfitriões, com base em produtos portugueses como o pão, azeite, azeitonas, laranjas, mel e presunto.

José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, cumprimentou os vizinhos andaluzes e aproveitou para se congratular pelas fortes relações existentes entre Albufeira e os municípios de Sevilha e Huelva e respetivas associações empresariais. «O Algarve e a Andaluzia são zonas de forte atratividade turística, com praias de reputada qualidade ambiental e paisagística, ótima gastronomia, excelentes vinhos e, no caso de Sevilha, com um património monumental que por si só é motivo de visita. A estes fatores, acresce a proximidade geográfica – uma mais-valia em termos de captação de turistas ao longo de todo o ano, o que permite rentabilizar estadias de curta duração como fins-de-semana, pontes e feriados».

O autarca de Albufeira aproveitou para destacar «a campanha promocional levada a cabo pelo município através da APAL, durante os meses de julho e agosto, com vista a reforçar o posicionamento do concelho na região» da Andaluzia.

«Precisamos de nos dar a conhecer e os espanhóis também precisam de nós, daí a importância deste tipo de ações», concluiu Rolo.

Já Salvador Velasquez, presidente da Associação Barman da Andaluzia, agradeceu a receção em Albufeira «numa situação tão delicada» em alusão à pandemia, tendo sublinhado a importância da região pela «abundância de produtos de elevada qualidade», com destaque para «as frutas, azeite, azeitonas, carnes, vinhos e licores». No final do evento confessou que «o Algarve é como a minha segunda casa».

Refira-se que a província de Sevilha «é rica em sabores e aromas, que foram eximiamente apresentados através de uma descrição apaixonada dos produtos, paisagens, características das gentes, história e costumes da Andaluzia», numa iniciativa que faz parte da estratégia global da região com vista a promover produtos endógenos de qualidade, impulsionar a sua comercialização e contribuir para a dinamização da economia local, sob a marca «Sabores da Andaluzia».

A iniciativa foi realizada pela Câmara Provincial de Sevilha, através do Turismo da Província de Sevilha e da Associação dos Barman’s da Andaluzia, com o apoio da APAL e da Associação Barmen do Algarve.