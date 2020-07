Albufeira cria Fundo de um milhão de euros para apoiar empresas

Município quer ajudar empresas afetadas pela pandemia.

O município de Albufeira criou o Fundo de Apoio Empresarial e Associativo, para suporte à tesouraria das empresas com domicílio fiscal ou sede no concelho de Albufeira, cujos estabelecimentos foram obrigados a encerrar, por força da lei ou, não sendo encerrados, sofreram quedas abruptas na sua produtividade.

Subjacente a esta medida da Câmara Municipal, está a intenção «de mitigar os prejuízos de empresas, apoiando-as na retoma da atividade e na manutenção dos postos de trabalho a eles afetos, como meio de salvaguarda do setor económico e social do concelho».

O Fundo de Apoio Empresarial e Associativo tem uma dotação de um milhão de euros e é destinado a empresários em nome individual ou empresas com residência fiscal ou sede social no concelho, que não tenham beneficiado de outros apoios financeiros estatais não reembolsáveis, no âmbito da pandemia COVID-19. As atividades elegíveis são a restauração e similares, o comércio de bens a retalho, a prestação de serviços e a indústria e agricultura.

Para se poderem candidatar, os empresários não podem ter tido um volume de negócios no ano de 2019 superior a 150000 euros, e deverão demonstrar que tiveram a atividade aberta pelo menos durante oito meses consecutivos no ano de 2019.

Os beneficiários do apoio ficam obrigados a manter a respetiva atividade aberta e à manutenção dos postos de trabalho existentes à data da apresentação da candidatura até 31 de dezembro de 2020, à exceção daqueles que exerçam atividades sazonais, os quais deverão manter a atividade em 2020 durante os mesmos meses que estiveram abertos em 2019 – no mínimo, até ao dia 31 de outubro de 2020.

As candidaturas deverão ser apresentadas até 15 de julho por e-mail, através do preenchimento do formulário e da entrega da documentação requerida no respetivo formulário. Todos os pedidos de esclarecimento ou obtenção de informação complementar poderão ser formalizados através do mesmo endereço.

Segundo José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, «neste contexto, entendemos que o município deve complementar este esforço, assegurando o apoio ao emprego e à economia local através da abertura deste fundo, que tem em vista o apoio à tesouraria das empresas, cujos estabelecimentos foram obrigados a fechar ou tiveram quebras assinaláveis na sua produtividade. Vamos tentar minorar estes prejuízos, apoiando as empresas do nosso concelho com este Fundo de um milhão de euros».

Revelando-se preocupado, o autarca apela «à participação das empresas, na medida em que Albufeira não pode parar, pois tal será muito prejudicial para este município não só na sua imagem, como também na vida de todos aqueles que aqui vivem e trabalham».