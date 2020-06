Albufeira assinalou o Dia Nacional do Pescador na sede da APPA

Pandemia obrigou a celebração mais contida.

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, no âmbito das comemorações do Dia Nacional do Pescador, deslocou-se na segunda-feira, 1 de junho, ao Porto de Pesca, à sede da APPA – Associação de Profissionais de Pesca de Albufeira, onde assinalou a data de maneira simbólica, através da oferta de um barco em pedra da autoria do escultor Joaquim Pargana.

O edil aproveitou para visitar o espaço multiusos que foi inaugurado há precisamente um ano «e que está agora devidamente apetrechado, tendo já recebido várias ações de formação».

O momento contou com a presença dos membros dos seus órgãos, nomeadamente o presidente da Direção da APPA, Miguel Reis. De referir que esta associação está a desenvolver uma campanha de entrega de máscaras personalizadas e reutilizáveis, junto dos seus associados, tendo a mesma iniciado neste dia.

No decorrer da celebração, José Carlos Rolo mostrou «disponibilidade em continuar a estreitar laços com a APPA, associação que representa o setor e que celebra com a autarquia um protocolo anual de colaboração».

O autarca elogio ainda o espaço, classificando-o de «muito agradável, que valoriza a história da comunidade local e que está em crescimento quanto ao seu espólio, que é uma riqueza do ponto de vista cultural».

Os pescadores, esses, nas palavras do presidente, «são uma classe profissional de grande importância para Albufeira, não só por serem agentes diretos no que diz respeito à qualidade da nossa gastronomia, como também pela História deste município, que desde há muito se dedica à pesca. Ainda somos um concelho cuja economia assenta nas pescas e no turismo».

A par dos objetos, há também um acervo já notável de fotografias. Este espaço polivalente, cuja inauguração coincide com a data das comemorações do Dia Nacional do Pescador, está também dotado de equipamento informático com projetor e ecrã, onde é possível exibir filmes e fotografias alusivos ao tema. Está aberto a visitas guiadas e acolhe reuniões, bem como formação para os seus associados.