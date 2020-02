Albufeira arranca com obras de requalificação da Rua 5 de Outubro

Artéria do centro de Albufeira está a sofrer obras de remodelação, numa extensão de aproximadamente de 290 metros.

A intervenção na Rua 5 de Outubro, que implica um investimento na ordem dos 275 mil euros, decorre no troço que faz a ligação à Avenida dos Descobrimentos, uma das principais entradas da cidade.

A obra fica concluída no início de junho e consiste na substituição do pavimento que se encontrava degradado, captação e encaminhamento das águas residuais e pluviais, regularização de taludes, incluindo a execução de muros em pedra, remodelação dos passeios, criação de lugares de estacionamento (31 do lado direito e 52 do lado esquerdo da estrada, no sentido ascendente) e ampliação da rede de telecomunicações.

A intervenção começou no início de janeiro, estando neste momento a decorrer os trabalhos de desmatação, corte e reperfilamento dos taludes.

O presidente da Câmara Municipal faz questão de salientar «que a reabilitação da rede viária do concelho é uma prioridade do município, que tem vindo a realizar várias obras de pavimentação e melhoramento de estradas e caminhos em todas as freguesias, num investimento superior a 3,5 milhões de euros».

«Muito já foi feito, mas vamos continuar o nosso trabalho para que Albufeira seja um município com boas estradas e excelentes condições de segurança para automobilistas e peões», sublinha José Carlos Rolo.

Refira-se que, para além das empreitadas de pavimentação, a autarquia tem vindo a efetuar vários trabalhos de manutenção de vias, nomeadamente a construção e reparação de passeios e calçadas, a execução de pinturas de pavimento e a colocação de sinalização vertical.

Estão, também, a ser substituídas as tradicionais passadeiras pintadas, por calçada grada branca ou pavê, com o objetivo de melhorar a visibilidade e aumentar o seu tempo de vida útil, e construídas passadeiras sobrelevadas em alguns pontos críticos do concelho como medida de redução de velocidade.